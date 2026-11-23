Bergamo. Una nuova stagione congressuale: ha appena preso il via per ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, anche in bergamasca. Stanno per affrontare i propri congressi tutte le Sezioni locali, in città e provincia, in vista del Congresso provinciale, previsto il 20 febbraio 2027. Il periodo congressuale è momento fondamentale per l’Associazione: si discutono i temi centrali della riflessione e dell’azione politica e si rinnovano tutte le cariche, che reggeranno Comitato Provinciale e Sezioni locali per cinque anni.

ANPI Provinciale di Bergamo avvia la stagione congressuale forte di una straordinaria crescita, costante negli ultimi dieci anni. Sono aumentate le Sezioni locali: nel 2016 erano 23, cinque anni fa 26, oggi sono 29. E sono quasi raddoppiati gli iscritti: nel 2016 erano 1.800, cinque anni fa 2.000, oggi superano i 3.200. Sono segnali importanti e dimostrano quanto ANPI bergamasca sia in buona salute e rappresenti un riferimento, soprattutto nel periodo storico attuale.

“Arriviamo al Congresso più forti di cinque anni fa – spiega Mauro Magistrati, Presidente provinciale, che sta per chiudere il secondo mandato -. Ci sono tra i nostri iscritti sempre più donne e giovani: più la Resistenza si allontana nel tempo e più cresce il bisogno di antifascismo. Da qui a fine gennaio si terranno assemblee in tutta la provincia, dalle valli alla pianura, per discutere il documento congressuale nazionale, rinnovare i Comitati di Sezione ed eleggere i delegati al Congresso Provinciale. Per noi è un esercizio di democrazia che conta: un’associazione che difende la Costituzione deve anche praticarne i valori”.

Il Documento congressuale dice: “L’antifascismo non è nostalgia del passato ma il nome della democrazia costituzionale”.

“Un pensiero che sentiamo profondamente – commenta Magistrati -. Viviamo un tempo in cui la guerra è tornata a essere considerata “normale” e l’esercizio della forza prevale sul diritto. In Italia si tenta di svuotare la Costituzione dall’interno, concentrando il potere e restringendo gli spazi del dissenso. Il nostro primo impegno è la pace, nel solco dell’articolo 11 della Costituzione repubblicana: per dire “no al riarmo, sì alla diplomazia”.

Sono molti i punti del Documento nazionale: antifascismo, pace e difesa della Costituzione, ma anche lavoro e diritti sociali, tutela dell’ambiente, antirazzismo e inclusione, trasmissione di memoria e valori della Resistenza, alleanze democratiche, opposizione alle riforme antidemocratiche.

“Cinque anni fa dicevamo che l’antifascismo si gioca anche su ambiente, nuove povertà e violenza di genere – aggiunge Magistrati -, oggi il Documento conferma l’importanza di questi temi. Quasi una persona su dieci In Italia è in povertà, i salari in relazione all’inflazione sono più bassi di 30 anni fa e i femminicidi non si fermano”.

Portare i temi del Documento sui territori significa discutere ma anche promuovere pensiero e azioni perché, a livello locale, i valori di Resistenza, Costituzione e ANPI continuino a prendere corpo. Lottare per bandire complicità con guerre e genocidio palestinese, difendere i diritti di chi lavora, includere e dare voce alle minoranze, combattere la crisi climatica, proteggere sanità e scuola pubblica.

Per questo ANPI sostiene e ascolta i movimenti di lavoratori e studenti che stanno protestando, per la fine degli investimenti in armi e guerre, risorse all’istruzione pubblica e il perché il Governo fermi il carovita che sta strozzando il paese. ANPI bergamasca è stata in piazza con gli studenti e lo era anche venerdì 20 novembre, per lo sciopero generale.