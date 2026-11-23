È stata prorogata fino a sabato 28 novembre la mostra “Bye bye baby. Marilyn, 100 anni di immagini”, allestita negli spazi di Cosmorama Gallery – Arte, Cinema, Teatro, a Bergamo in via Ghislandi, 2.

L’esposizione, che è stata inaugurata lo scorso 18 ottobre, è realizzata in occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe, attrice, cantante, modella e produttrice statunitense, divenuta una delle più celebri icone del cinema e della cultura pop.

Il progetto nasce con l’intento di invitare il pubblico a riscoprire la donna oltre il mito, esplorandone la personalità, la dimensione più intima.

La mostra riunisce una preziosa collezione privata e le opere di diversi artisti, mettendo in dialogo materiali, linguaggi e sensibilità differenti, con l’obiettivo di rileggere e celebrare Marilyn Monroe attraverso prospettive inedite.

Da un lato, la collezione propone un ricco patrimonio di testimonianze legate alla sua figura: materiali cinematografici d’epoca, fotografie originali firmate da importanti autori quali Tom Kelley, Bert Stern e Lawrence Schiller, oltre a oggetti personali e documenti legati alla sua storia, tra cui una radiografia del torace e un flacone di psicofarmaci.

Dall’altro, Cosmorama Gallery ha sviluppato un percorso espositivo che intreccia arte, immagine, memoria e nuove tecnologie. Un allestimento articolato in cui le opere di artisti provenienti da differenti percorsi formativi ed esperienze creative dialogano tra loro, dando vita a una narrazione corale e multidisciplinare.

Completa il progetto un’installazione video concepita appositamente dagli studenti del Laboratorio di Produzione Audiovisiva AI, nell’ambito del progetto di didattica innovativa del corso di insegnamento Media audiovisivi e tecnologie immersive, all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione, Editoria dell’Università degli Studi di Bergamo.

Illustrando la filosofia della galleria e di questo progetto espositivo, Marco Travali, fondatore e direttore creativo di Cosmorama Gallery spiega: “L’idea di Cosmorama Gallery prende corpo nel 2024. Fin da subito è stata avvertita la necessità di strutturare un luogo fisico e permanente, atto ad ospitare voglia di condivisione, esperienza e conoscenza. Motore del progetto è creare un dialogo fra Arte, Cinema e Teatro al fine di superare i confini tra le diverse discipline favorendone la contaminazione e dando vita a nuove forme espressive. Non individuando modelli o cliches predefiniti da seguire per dare forma al progetto, ho ascoltato le mie intuizioni e convinzioni maturate nel tempo attraverso esperienze dirette e professionali. È, quindi, una galleria come luogo di incontro, confronto e sperimentazione, aperto sia a collezionisti e appassionati che a un pubblico più ampio e curioso”.

“Cosmorama – aggiunge – vuole offrire uno spazio ai collezionisti di ogni genere, pensando la collezione non solo come un’organizzazione più o meno complessa di oggetti , ma come ricerca e gioco per intenditori e stupore per i neofiti, fino a mostrare il collezionismo atto creativo e non più è soltanto esperienza culturale. Gli artisti di Cosmorama sono pronti a sperimentare e a reinventare e il mondo del cinema, avvalendosi della propria poetica, non più solo luce sullo schermo ma cinema a piene mani”.

Orari di apertura:

da martedì a venerdì dalle 15 alle 20; sabato dalle 10 alle 20; domenica e lunedì chiuso.

La mattina apertura solo su appuntamento.

Per informazioni accedere alla pagina Facebook e al profilo Instagram di “Cosmorama Gallery” oppure inviare un’e-mail a cosmoramagallery@gmail.com