Il cartellone|
Al cinema in settimana: dal nuovo “Hunger Games” a “Your name”
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana
Torna al cinema “Your Name” di Makoto Shinkai. Il film fa ritorno nelle sale da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre per celebrare il suo decimo anniversario, proposto per la prima volta in versione restaurata 4K.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il rumore delle cose nuove”, “Un weekend artificiale”, “Hunger Games: L’alba sulla mietitura”, “Il gatto col cappello”, “Scrooge: Gli spiriti del Natale”, “Se domani non torno”, “Wild Horse Nine”, “Come rapinare una banca”, “Mustang”, “Ramayana: La nascita di una leggenda” e “Whalefall”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
Your name – Foto film Uci