Zogno. È stato inaugurato sabato 21 novembre il Parco di Villa Belotti, al termine dell’intervento di recupero e valorizzazione promosso dal Comune di Zogno. Il progetto restituisce alla comunità un luogo della memoria cittadina, nel quale le opere d’arte e il giardino conservano le tracce della vita e del pensiero di Bortolo Belotti, figura di primo piano della storia bergamasca del Novecento. Il complesso di via Roma, oggi sede della biblioteca comunale e della Casa Museo a lui dedicata, si arricchisce così di nuove opportunità di visita, incontro e conoscenza.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti del sindaco di Zogno Giuliano Ghisalberti e dell’assessora alla Cultura Barbara Carminati, che hanno presentato il progetto. Hanno portato il loro saluto anche Stefano Locatelli, già sindaco di Chiuduno, i consiglieri regionali Giovanni Malanchini, Jonathan Lobati e Alberto Mazzoleni, e Valeriano Bianchi, presidente della Comunità Montana Valle Brembana. A seguire, Ivano Sonzogni, studioso di Belotti, ha ripercorso la vicenda umana e culturale dello storico, giurista, politico e poeta zognese nell’intervento “Bortolo Belotti. Una personalità poliedrica”. La visita alla Casa Museo e al parco ha concluso la giornata, accompagnando i partecipanti alla scoperta degli spazi recuperati.

“È una bella giornata per Zogno e per tutti i suoi cittadini. Con i lavori di riqualificazione del Parco Belotti oggi valorizziamo ancora di più un luogo della memoria del nostro paese. La numerosa presenza a questa inaugurazione dimostra quanto gli zognesi tengano alla propria storia e alla propria cultura. Con questo intervento, inoltre, abbiamo dato ulteriore slancio ai numerosi musei locali che compongono la Rete Diffusa Museale, trasformandola in un vero e proprio polo di attrazione per il territorio”, sottolinea il sindaco Giuliano Ghisalberti.

Con un investimento complessivo di 463mila euro, il progetto ha unito il restauro conservativo degli elementi architettonici e decorativi alla sistemazione degli spazi, alla riqualificazione del verde e alla realizzazione di nuovi strumenti di visita. Il recupero ha interessato i busti con basamento, quattro stele e lapidi, nove putti e un gruppo scultoreo con tre putti, tre leoni, tra cui quello di San Marco, 18 vasi ornamentali e 20 sedute e panchine, oltre all’edicola della Madonna, alla statua della Fede, alla balaustra e al pozzo. Le lavorazioni hanno previsto la pulitura delle superfici, con rimozione di depositi, muschi e patine biologiche, il consolidamento delle parti deteriorate, la stuccatura delle fessurazioni e delle lacune e l’applicazione di trattamenti protettivi.

La sistemazione degli spazi ha riguardato anche le due scale, il ripristino dei vialetti in pietrisco, delle bordature delle aiuole, delle canaline di scolo e della pavimentazione del campo da bocce. Sul versante nord sono stati realizzati il consolidamento del muro di contenimento e la sistemazione della scalinata di accesso da piazza Belotti, attraverso lo smontaggio e il corretto riposizionamento degli elementi esistenti. È stata inoltre installata un’illuminazione dedicata, pensata per valorizzare le opere e consentire una fruizione sicura del parco anche nelle ore di minore luce.

Gli interventi sul verde hanno compreso potature, rimozione delle specie infestanti e il reinserimento di arbusti originariamente presenti. La cura delle aiuole, con particolare attenzione alle rose legate alla figura di Belotti, ha contribuito a valorizzare il disegno del giardino all’italiana e a rendere nuovamente visibili le opere nascoste dalla vegetazione.

Il rapporto tra le sculture e gli spazi verdi è infatti parte della concezione stessa del parco, voluto da Belotti come luogo di cultura e memoria. Dopo l’acquisto della villa nel 1913, il giardino si arricchì progressivamente di opere e iscrizioni ispirate alla storia della Valle Brembana, alla fede e agli interessi del proprietario. Tra queste, gli undici busti del Convito dei Grandi Brembani, realizzati da Nino Galizzi e collocati nel 1929, rendono omaggio a personalità legate alla valle, tra cui Torquato Tasso, Palma il Vecchio e Giacomo Quarenghi. La statua della Fede e l’edicola della Madonna ne richiamano la dimensione spirituale, mentre il Gioppino e il campo da bocce raccontano i momenti di svago e di incontro con gli amici.

“Con questo intervento abbiamo voluto restituire al Parco Belotti il ruolo che gli compete nel patrimonio storico e culturale di Zogno – sottolinea Barbara Carminati, assessora alla Cultura del Comune di Zogno –. Non si tratta solo di sistemare un giardino, ma di recuperare un luogo dove natura, arte e memoria si incontrano. Le opere, le iscrizioni e il disegno degli spazi custodiscono il pensiero e la sensibilità dello zognese Bortolo Belotti, insieme al suo profondo legame con la Valle Brembana. I nuovi strumenti di visita e le attività con le scuole contribuiranno a trasmettere questa eredità alle nuove generazioni, rendendo il parco e la Casa Museo luoghi di conoscenza e partecipazione. In questa occasione desideriamo ricordare con affetto l’Avvocato Gianluca La Villa, nipote di Bortolo Belotti, scomparso poche settimane fa, che è stato tra i promotori del rinnovamento del parco. A lui va il nostro ringraziamento per aver sostenuto un progetto che oggi restituiamo alla comunità”.

Scoprire Villa Belotti, strumenti di visita e nuovi appuntamenti

Targhe informative e QR code collegano le opere e gli alberi agli approfondimenti presenti nell’app dedicata a Villa Belotti (scaricabile dagli store GooglePlay e AppStore), con testi e contenuti audio. A guidare l’esplorazione è un racconto in prima persona che dà voce a Belotti, ai personaggi raffigurati nei busti e alle piante, intrecciando vicende storiche e curiosità botaniche. Un pieghevole con la mappa e gli adesivi da collocare lungo il percorso invita anche i più piccoli a osservare e riconoscere gli elementi del giardino, mentre i QR code presenti sul materiale cartaceo permettono di ritrovare testi e contenuti audio anche dopo la visita, proseguendo la scoperta della storia del luogo e dei suoi protagonisti.

Il progetto prevede inoltre l’attivazione di un programma educativo a cura di Skillherz, brand di Edoomark Società Benefit, realtà che progetta e realizza percorsi educativi e di orientamento, mettendo in relazione giovani, scuole e imprese attraverso esperienze concrete di apprendimento e avvicinamento al mondo del lavoro. Il progetto coinvolgerà tre classi dell’Istituto superiore Turoldo di Zogno in percorsi di Formazione Scuola-Lavoro. Per le scuole primarie sono invece previste tre mattinate di laboratori didattici, a partire dalla primavera.

A una settimana dall’inaugurazione, sabato 28 novembre, sarà possibile approfondire la conoscenza del complesso con “La Storia è una scoperta”, il percorso guidato alla Casa Museo e al parco a cura di Ivano Sonzogni. Sono previsti due turni, alle 14 e alle 15, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria entro giovedì 26 novembre.

Il calendario di visite guidate alla scoperta della Casa Museo e del parco sarà replicato in primavera, quando sono previsti anche i laboratori didattici per i più piccoli.

Il percorso di valorizzazione del progetto proseguirà nel 2027, in occasione del 150° anniversario della nascita di Bortolo Belotti, con un calendario di appuntamenti in via di definizione, dedicati alla sua figura e alla sua eredità culturale.