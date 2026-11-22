Foto di Carlo Manzinali

Il ritrovamento della statuetta a terra, distrutta in più parti. Gli alpini: “Posto sacro che merita rispetto e ha bisogno di tutela”

Fuipiano. I Tre Faggi finiscono nuovamente nel mirino dei vandali. Nella giornata di sabato 21 novembre ignoti hanno danneggiato uno dei luoghi simbolo dell’alta Valle Imagna, facendo a pezzi la Madonnina e forzando anche la cassetta delle offerte. Proprio quest’ultimo gesto lascia pensare che non si sia trattato di un incidente, ma di un atto volontario da parte di ignoti.

“​Con profondo rammarico segnaliamo un nuovo e grave danneggiamento ai Tre Faggi. Nelle ultime ore la statua della Madonnina è stata spaccata in più parti — con il volto staccato dal corpo e la base gravemente danneggiata — e per l’ennesima volta è stata scassinata anche la cassetta delle offerte, un elemento che fa pensare a un atto doloso”, afferma Carlo Manzinali, alpino e volontario ai Tre Faggi.

Non si tratta del primo episodio doloso che riguarda una meta tra le più amate da parte della comunità locale e non solo. Gli alpini, che ne sono custodi e che negli ultimi anni avevano recuperato e valorizzato la cappelletta e gli spazi intorno, nelle scorse ore si sono trovati di fronte all’ennesimo sfregio.

La statua della Madonnina è rotta in più porzioni, con la testa staccata dal corpo che a sua volta si è staccato dalla base. I resti sono già stati recuperati e messi in sicurezza. Nei prossimi giorni verranno effettuate analisi dettagliate per comprendere se sarà possibile procedere con un restauro.

“​I frammenti sono stati recuperati e messi in sicurezza per valutarne le condizioni. Un gesto che ferisce tutta la comunità e il lavoro dei tanti volontari che da anni si prendono cura di questo luogo simbolo della Valle Imagna: i Tre Faggi meritano rispetto, non nuovi sfregi”, conclude Manzinali. “I Tre Faggi hanno bisogno di tutela, rispetto e attenzione concreta, non di nuovi atti di vandalismo”.