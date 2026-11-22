Valle Imagna|
Vandali ai Tre Faggi di Fuipiano: la Madonnina in pezzi, forzata la cassetta delle offerte
Il ritrovamento della statuetta a terra, distrutta in più parti. Gli alpini: “Posto sacro che merita rispetto e ha bisogno di tutela”
Fuipiano. I Tre Faggi finiscono nuovamente nel mirino dei vandali. Nella giornata di sabato 21 novembre ignoti hanno danneggiato uno dei luoghi simbolo dell’alta Valle Imagna, facendo a pezzi la Madonnina e forzando anche la cassetta delle offerte. Proprio quest’ultimo gesto lascia pensare che non si sia trattato di un incidente, ma di un atto volontario da parte di ignoti.
“Con profondo rammarico segnaliamo un nuovo e grave danneggiamento ai Tre Faggi. Nelle ultime ore la statua della Madonnina è stata spaccata in più parti — con il volto staccato dal corpo e la base gravemente danneggiata — e per l’ennesima volta è stata scassinata anche la cassetta delle offerte, un elemento che fa pensare a un atto doloso”, afferma Carlo Manzinali, alpino e volontario ai Tre Faggi.
Non si tratta del primo episodio doloso che riguarda una meta tra le più amate da parte della comunità locale e non solo. Gli alpini, che ne sono custodi e che negli ultimi anni avevano recuperato e valorizzato la cappelletta e gli spazi intorno, nelle scorse ore si sono trovati di fronte all’ennesimo sfregio.
La statua della Madonnina è rotta in più porzioni, con la testa staccata dal corpo che a sua volta si è staccato dalla base. I resti sono già stati recuperati e messi in sicurezza. Nei prossimi giorni verranno effettuate analisi dettagliate per comprendere se sarà possibile procedere con un restauro.
“I frammenti sono stati recuperati e messi in sicurezza per valutarne le condizioni. Un gesto che ferisce tutta la comunità e il lavoro dei tanti volontari che da anni si prendono cura di questo luogo simbolo della Valle Imagna: i Tre Faggi meritano rispetto, non nuovi sfregi”, conclude Manzinali. “I Tre Faggi hanno bisogno di tutela, rispetto e attenzione concreta, non di nuovi atti di vandalismo”.
“Sì è ripetuto un gesto irresponsabile da stigmatizzare sotto ogni profilo che colpisce contemporaneamente la sfera religiosa, il patrimonio culturale, i volontari e il senso di appartenenza di una comunità – commenta il sindaco di Fuipiano, Luigi Elena – L’immagine di quella Madonnina frantumata fa comprendere a quanto può arrivare la violenza che non ha rispetto alcuno”.