Schilpario|
Valle di Scalve, si festeggia il 35° della corale “Cintio Morandi”
Alle 16 la Corale, diretta dal Maestro Marco Magri canterà 8 brani di diversi autori di musica religiosa
Grande festa domenica 22 novembre per la Corale Valle di Scalve che raggruppa tutti i cantori delle parrocchie scalvine che taglia il traguardo dei 35 anni di costituazione.
Il programma prevede il ritrovo di tutti nella Chiesa Parrocchiale di Schilpario, dove la Corale è nata nel 1991. Dopo la messa accompagnata dalle voce della corale alle 10.30 seguirà il pranzo. Alle 16 la Corale, diretta dal Maestro Marco Magri canterà 8 brani di diversi autori di musica religiosa. Al termine, si esibirà il coro femminile Gruppo Armonie di Bienno, diretto ed accompagnato alla tastiera dal Maestro Ferdinando Mottinetta. La partecipazione al Concerto è gratuita.