Christmas Design|
Un’aurora boreale accende il Natale di ChorusLife
Piazza del Sagittario gremita e in festa per l’inaugurazione di “Life is Christmas” tra musica, danza e luci. Tante iniziative fino al 10 gennaio
Bergamo. Abeti illuminati, le voci del coro e, sopra la piazza, i colori dell’aurora boreale. È cominciato così, tra gli applausi e la partecipazione di tante famiglie, il Natale di ChorusLife. Sabato sera Piazza del Sagittario si è animata per la festa inaugurale di “Life is Christmas”, il calendario di iniziative natalizie che accompagnerà ChorusLife fino al 10 gennaio. Un appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per celebrare il secondo anniversario dell’apertura dello smart district. Abeti e aiuole addobbate hanno trasformato la piazza in un piccolo bosco d’inverno, mentre luci e decorazioni hanno portato l’atmosfera delle feste, tra stupore e magia, anche negli altri spazi di ChorusLife. La serata, condotta da Stefano Federici di Radio Number One, è entrata nel vivo con la performance di Paola Quistini, tra danza e violino, seguita dalle voci del Minicoro di Monterosso.
Poi è arrivato il momento più atteso: l’accensione dell’albero e di “Dove dorme l’aurora”, l’installazione di Giulia Argenziano per Christmas Design. La piazza si è riempita di riflessi e bagliori ispirati al Grande Nord, in uno spettacolo emozionante e luminoso che si ripeterà ogni giorno, a cadenza oraria, dal calare del buio. A chiudere la serata, panettone di Italo Vezzoli e zabaione di GNAM, condivisi con il pubblico.
Il programma entra nel vivo già domani, domenica 22 novembre: al mattino il raduno di auto storiche “Vintage Pit-Stop” e, durante la giornata, il “Chorus Craft Market”, tra creazioni artigianali, oggetti originali, idee regalo e prodotti second hand. Per i bambini, infine, apre la Casa del Natale con le letterine a Santa Lucia e il laboratorio “Storia di un pettirosso”.
Il calendario con tutte le iniziative è consultabile sul sito www.choruslife.com