Bergamo. Abeti illuminati, le voci del coro e, sopra la piazza, i colori dell’aurora boreale. È cominciato così, tra gli applausi e la partecipazione di tante famiglie, il Natale di ChorusLife. Sabato sera Piazza del Sagittario si è animata per la festa inaugurale di “Life is Christmas”, il calendario di iniziative natalizie che accompagnerà ChorusLife fino al 10 gennaio. Un appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per celebrare il secondo anniversario dell’apertura dello smart district. Abeti e aiuole addobbate hanno trasformato la piazza in un piccolo bosco d’inverno, mentre luci e decorazioni hanno portato l’atmosfera delle feste, tra stupore e magia, anche negli altri spazi di ChorusLife. La serata, condotta da Stefano Federici di Radio Number One, è entrata nel vivo con la performance di Paola Quistini, tra danza e violino, seguita dalle voci del Minicoro di Monterosso.