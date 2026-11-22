Foto Andrei Eduard Huiala

Il tecnico nerazzurro dopo il 4-4 contro l’Inter: “De Ketelaere ha un potenziale che hanno pochi. Stiamo iniziando a far vedere i nostri pregi”

Bergamo. L’Atalanta strappa un punto pesante all’Inter, porta a casa un meritato 4-4 di puro spirito e mentalità rispondendo in tre occasioni dopo essersi trovata sotto di due gol. Se i problemi difensivi continuano ad essere una costante, come i gol subiti (24, due a partita di media), a fare da contraltare positivo c’è l’aspetto psicologico, finalmente ‘girato’ rispetto alla tendenza negativa che contraddistingueva le prove precedenti. Dovendo affrontare anche la situazione dell’infortunio di Carnesecchi nel riscaldamento, una distorsione al ginocchio che andrà valutata.

Atalanta-Inter 4-4, le parole di Sarri

Punto di svolta – “Abbiamo pareggiato contro un top club europeo, preso meritatamente dopo tre doppi svantaggi, ma per essere un punto di svolta bisogna mettere a posto la fase difensiva”.

L’attacco – “Il potenziale offensivo c’è, poi il quartetto degli ultimi 15 minuti può far perdere equilibrio. Io vorrei ancora più velocità”.

Miglioramenti e punti deboli – “Questa squadra inizia ad avere dei pregi: uno è caratteriale, perché non si arrende, mai, e uno è offensivo, perché abbiamo una grande pericolosità. Ci tiriamo dietro il difetto della fragilità difensiva, commettiamo errori individuali e collettivi e questo pesa. Ma la sensazione è che la squadra sia in crescita”.

La difesa che balla – “Hanno inciso più fattori: gli infortuni ci hanno fatto sempre cambiare linea, il calendario non ci consente tanti allenamenti di reparto, qualche difensore è arrivato a fine mercato, la storia di questa squadra racconta di una difesa diversa. Se la società voleva giocare con il riferimento sull’uomo dovevano prendere un altro allenatore…”.

De Ketelaere – “Ha continuità tra club e nazionale, sta facendo bene da un mese, è forte fisicamente e tecnicamente con potenzialità straordinarie. Deve avere più continuità e meno alti e bassi, ho visto in pochi il potenziale che ha lui”.

Kolasinac e Kessie – “Sono in grado di incidere da un punto di vista tecnico e caratteriale per noi è roba importante, infatti ci sono mancati tanto”.

Gli obiettivi – “Io una gerarchia non ce l’ho, qui anche la Coppa Italia è molto sentita. Vedremo partita per partita”.

Ederson e Pasalic – “Ederson ha fatto una partita di alti e bassi ma è stato molto più ordinato del solito, Pasalic ha fatto un bell’ingresso. Ma tutti dalla panchina hanno dato un bel contributo”.

Le parole di Kessie

Lo spirito e i tifosi – “Ci sono sempre stati dietro per tutta la partita e ci hanno sostenuto, li devo ringraziare”.

Il rigore – “Nessuna paura, c’era emozione, non è facile calciare quel rigore, ma ci lavoro tanto e non è la prima volta che segno un rigore all’ultimo. Sono contento perché abbiamo pareggiato”.

Ripartire – “Si gioca a calcio per questo. Abbiamo iniziato male l’anno, ma questi risultati ti danno la forza di uscire dai momenti difficili. Abbiamo spinto tanto e ora ripartiamo da qui”.

La prestazione – “Vieni sempre per lottare, non sempre va bene, oggi è andata bene. Negli ultimi minuti abbiamo spinto tantissimo. Abbiamo tanta fiducia nel mister e nello staff, dobbiamo continuare a trovare questo equilibrio”.

L’infortunio – “Hai più pressione quando stai fuori che quando sei dentro. Io in carriera non ho mai avuto uno stop di un mese e mezzo come ora: sono tornato e sono felice di poter aiutare la mia squadra, aiutare i miei compagni. Per questo sono venuto qui, per dare una mano alla squadra, siamo forti, abbiamo grandi giocatori, dobbiamo trovare quell’equlibrio che stiamo cercando. E ora ripartiamo da questa mezz’ora”.

Sarri – “Siamo sulla barca, ora dobbiamo capire tutte le cose con velocità. Sarri è un grande allenatore, ha tanta esperienza, quando facciamo quello che chiede il mister escono le nostre qualità”.

Le parole di Chivu