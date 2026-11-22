Una lezione di Safe Woman

Il progetto di difesa personale nato a Bergamo nel 2025 ha superato le mille partecipanti in città: dal 2027 un’app gratuita e un’Academy per formare nuove istruttrici. Ambrosioni: “Serve prevenzione, intervenendo sulle emozioni represse”

Bergamo. Un’applicazione gratuita dedicata alla sicurezza e al sostegno delle donne, un percorso rivolto agli uomini e un’Academy per formare nuove istruttrici di difesa personale. Safe Woman, il progetto nato a Bergamo nel 2025 da un’idea di Juri Ambrosioni e della moglie Giulia Facchinetti, si prepara ad allargare i propri orizzonti.

Dalle 210 partecipanti della prima edizione, nel marzo 2025, alle oltre mille donne coinvolte quest’anno nella sola Bergamo. Una crescita che ha portato il progetto anche a Brescia, in Brianza, a Cantù e a breve a Monza e a Varese, con l’ambizione di raggiungere altre città. E che ora si accompagna a tre nuove iniziative, tutte gratuite, che saranno presentate sabato 12 dicembre a ChorusLife. Non più soltanto insegnare alle donne a difendersi, dunque, ma anche offrire strumenti di supporto, formare nuove figure capaci di trasmettere le tecniche di difesa personale e coinvolgere gli uomini in un percorso di consapevolezza e prevenzione. Ne abbiamo parlato con Ambrosioni, ideatore e istruttore di Safe Woman.

Partiamo dall’applicazione. Come funzionerà e quali servizi offrirà alle donne?

Si tratta di un’applicazione totalmente gratuita, pensata interamente per le donne. Al suo interno le utenti troveranno numerosi servizi, anch’essi gratuiti, tra cui consulenze legali, psicologiche e patrimoniali. Ci saranno inoltre un tasto SOS e un sistema di geolocalizzazione, il cosiddetto tracker. Non mancherà una parte didattica, con video dedicati sia alle donne iscritte ai nostri corsi sia a quelle che non li frequentano. Sarà anche possibile mettersi direttamente in contatto con me.

Safe Woman nasce per insegnare alle donne a difendersi. Perché avete deciso di coinvolgere anche gli uomini?

Safe Man sarà un corso completamente gratuito, realizzato in collaborazione con il Centro Salute Uomo (Csu), una struttura medica specializzata nella salute maschile. Proprio per questo avrà un approccio trasversale, articolato in tre ambiti: psicologico, fisico e della salute. L’obiettivo è affrontare quella che viene definita mascolinità tossica, cioè l’idea secondo cui un uomo debba mostrarsi sempre forte, non possa esternare le proprie emozioni o ammettere di avere problemi e di attraversare un periodo di difficoltà.

Emozioni come la rabbia e l’insicurezza, spesso represse per paura del giudizio, rischiano di accumularsi e di generare situazioni di profondo disagio, che in alcuni casi possono sfociare anche nella violenza. Vogliamo lavorare sulla prevenzione, intervenendo proprio su questi aspetti. Ci sarà poi una componente fisica intensa, finalizzata a insegnare agli uomini a proteggere e a proteggersi. La violenza non ha di per sé un’accezione positiva, ma ci sono situazioni in cui l’uso consapevole della forza, per difendere se stessi o gli altri, può rappresentare l’unica possibilità nell’immediato.

Si tratta di un progetto pilota.

Al momento prevediamo circa 200 posti disponibili e un appuntamento settimanale. La nostra visione, però, guarda più lontano. Ci auguriamo che le istituzioni e la cittadinanza decidano di sostenere questo percorso, contribuendo a dargli continuità. L’ambizione è trasformarlo in un appuntamento annuale stabile, proprio come Safe Woman.

Un’altra novità, la Safe Women Academy.

Il mio desiderio è formare, nell’arco di circa un anno, donne che possano a loro volta insegnare ad altre donne a difendersi. Anche questa iniziativa sarà completamente gratuita e prevederà un weekend di formazione al mese. Per accedere, però, sarà necessario aver frequentato e superato entrambi gli anni del corso Safe Woman e affrontare con successo ulteriori test di selezione. Per accedere, però, sarà necessario superare due test di selezione iniziali.

A marzo 2025 avevate 210 allieve, quest’anno avete superato le mille partecipanti nella sola Bergamo. Siete già attivi anche a Brescia, in Brianza e a Cantù e puntate a raggiungere altre città. Come spiega una crescita così importante in meno di due anni?

Se Safe Woman e tutti i progetti che le ruotano attorno stanno crescendo così tanto, il merito è principalmente delle donne che partecipano. Con i loro messaggi, le loro parole e il loro impegno ci danno ogni giorno la motivazione per continuare e cercare di fare sempre di più. L’idea del corso nasce da un’esperienza personale di violenza che ho subito. È stato un episodio che mi ha segnato profondamente e che mi ha spinto ad avvicinarmi alle arti marziali. A un certo punto ho deciso di trasformare quell’esperienza negativa in qualcosa di positivo, in un’occasione per aiutare gli altri. Non riesco a tollerare che le persone più deboli vengano sopraffatte o subiscano violenza, in qualsiasi forma.

Il programma del 12 dicembre