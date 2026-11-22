Foto Andrei Eduard Huiala

Le rossoblù sono impeccabili, dominano il primo set e vincono secondo e terzo con personalità nel finale. Settima vittoria stagionale per 17 punti, uno in più anche di Novara

Treviglio. Scontro diretto senza storia e messaggio chiaro alle dirette concorrenti. Con una notevole prova di forza la ChorusLife Volley Bergamo si prende tre punti importantissimi battendo Talmassons al PalaFacchetti. Il 3-0 finale non lascia scampo a recriminazioni e racconta di una squadra in grado di controllare i momenti di gioco e anche di uscire dalle difficoltà prendendosi i punti nelle fasi in cui l’inerzia sarebbe dalla parte delle avversarie.

La classifica e i numeri rispecchiano chiaramente questa sensazione: 17 punti ottenuti in 7 vittorie nelle prime 10 giornate di campionato, un bilancio che pone le rossoblù al sesto posto in classifica, mettendo la freccia anche su Novara rimasta ferma a 16. Un successo che è anche il miglior modo possibile per salutare Lena Stigrot, all’ultima gara prima di partire per il Nebraska: la 31enne tedesca lascerà il posto nel roster alla messicana Parra, in arrivo da Busto Arsizio, ma intanto si tiene il suo slot nello starting six, in cui rientrano anche Pietrini e Meli dopo lo stop precauzionale contro Conegliano.

Come spesso capita, è proprio Stigrot a mettere a terra il primo punto della partita, stavolta con un diagonale. È uno dei quattro punti che portano la sua firma nell’11-5 che segna immediatamente la prima fuga bergamasca, scavando un divario che le friulane non riescono mai ad avvicinare grazie al controllo del gioco di Kipp e compagne, capaci di rispondere colpo su colpo innescate dalla solita impeccabile regia di Safa Allaoui.

Talmassons non si fa abbattere, anzi, rilancia in un secondo set quasi tutto punto a punto, come anche nel finale. Dopo aver tagliato il -2 dal 16-18 al pari 18, Kipp con muro out e Van Avermaet di opposizione firmano il vantaggio 22-21 che mancava dal 10-9. Sempre Van Avermaet porta a 23 il bottino, ma Talmassons riemerge sul 23 pari, quando Pietrini si guadagna il primo set point trasformato subito da Kipp per assicurare almeno un punto dal tardo pomeriggio trevigliese.

Un segnale di distacco netto rispetto alla sfida con Cuneo di dieci giorni fa, nella quale le ospiti erano state in grado di ribaltare l’1-0 in un 1-2 che aveva costretto Bergamo agli straordinari. Stavolta invece la situazione si risolve presto, perché le rossoblù vincono un altro set giocato punto a punto con il 3-0 di parziale decisivo firmato da Pietrini (per due) e da Van Avermaet, che trasforma il primo di due match point.

“Sono molto contenta di questa vittoria, perché era una partita importante per noi – commenta Lena Stigrot, Mvp della gara – Sapevamo di dover scendere in campo con la giusta attenzione e aggressività, senza lasciare spazio a Talmassons. Abbiamo lavorato bene, anche nei momenti in cui loro hanno provato a metterci in difficoltà, e siamo riuscite a mantenere il controllo. Sono felice anche della mia prestazione, ma soprattutto dei tre punti e di quello che stiamo costruendo come squadra. Stiamo crescendo, abbiamo ritrovato fiducia e queste vittorie ci aiutano a guardare avanti con maggiore consapevolezza. Vogliamo continuare a salire in classifica e sappiamo che dobbiamo farlo attraverso il lavoro, partita dopo partita”. La tedesca non poteva scegliere modo migliore per salutare Bergamo.

Bergamo-Talmassons 3-0 (25-18, 25-23, 25-22)

Bergamo: Allaoui 1, Stigrot 13, Meli 9, Kipp 16, Pietrini 11, Van Avermaet 8, Gelin (L); Bassi 1, Battistoni. N.e. Agazzi, Esposito, Babatunde, Rocca, Carletti. All. Cervellin

Talmassons: Grabic 10, Herrera Blanco 12, Frosini 14, Bakodimou 8, Gannar 3, Scola 2, Mistretta (L); Schmit, Vighetto, Cassan. N.e. Barbazeni, Rossetto, Molinaro, Lengweiler. All. Parazzoli

Arbitri: Brunelli, Lentini

Durata set: 24′, 26′ 25′ (tot. 82′)

Spettatori: 1.365