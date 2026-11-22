Foto Andrei Eduard Huiala

Bergamo. Sono già passate due settimane dalla vittoria contro il Monza che ha interrotto un digiuno di sei gare senza successi e ridato respiro ad una classifica che per l’Atalanta resta deficitaria. Il rientro in campo dopo la pausa è di quelli tosti, se non addirittura il più difficile di tutti: questa sera alla New Balance Arena arriva l’Inter campione d’Italia in carica, squadra con cui la Dea non vince dal 2018. Si può assolutamente parlare di maledizione, visto che sono otto anni e mezzo che la Dea non riesce a battere Lautaro e compagni.

Di tabù da sfatare però ce n’è un altro, decisamente meno storico e che riguarda la stagione in corso: le sfide alle big. Contro Juventus, Roma e Milan sono arrivate tre sconfitte in altrettante gare. E pure con l’Ajax, parlando di caratura internazionale, la sfida si è risolta con una sconfitta nel finale. Tutte sono arrivate in trasferta. Ecco perché il confronto diretto con l’Inter assume un altro significato: a Bergamo c’è bisogno di un cambio di passo, per poter tornare a ottenere una vittoria che in casa manca dal 15 ottobre, dal 3-1 sul Pafos.

La pausa nazionali per Sarri non è stata come sempre semplice, visto che il centro di Zingonia si è svuotato con dodici giocatori in giro tra Europa e Africa. I rientri alla spicciolata non hanno facilitato la preparazione di una partita già di per sé piuttosto difficile, oltre ad una condizione di squadra comunque ancora lontana dal meglio. Certo, durante la pausa si sono rivisti Raspadori, Kristensen, Gaetano e soprattutto Bellanova, con quest’ultimo definito da Sarri come quello “più avanti”, mentre a Monza si erano rivisti Kolasinac e Kessie, che però ha avuto un rientro dalla Costa d’Avorio un po’ problematico tra voli cancellati e ritardati.

Alla vigilia del match Sarri ha comunque posto l’accento soprattutto su due protagonisti che ancora non hanno convinto: Ederson e Scamacca. “Io da lui mi aspetto di più dal punto di vista delle prestazioni, lui ne è consapevole. Ha lavorato molto bene durante la sosta. Spero inizi a crescere e rendere” ha detto del brasiliano, mentre sul numero 9 ha parlato di “blocco” da cui dover uscire: “Ha tutto quel che un attaccante deve avere, è fortissimo, può fare venti gol. Ci ho parlato tanto e gli ho detto che solo lui può avere la soluzione. Ha un potenziale da 100 ma in campo sta portando 20, deve trovare il modo per tirarlo fuori. Io posso supportarlo, ma il resto deve mettercelo lui”.

Le scelte

Anche in virtù delle condizioni non ottimali di chi è appena rientrato, è probabile che le scelte di formazione ricalchino in gran parte quelle della sfida pre pausa sul campo del Monza. L’unico avvicendamento potrebbe riguardare Bellanova sulla destra della difesa a quattro al posto di Zappacosta, ma non è detto che il numero 77 parta dalla panchina, visto che potrebbe anche rilevare Bernasconi sulla sinistra.

Scalvini e Kolasinac saranno ancora il duo centrale, mentre in mediana Ederson e Pasalic dovrebbero mantenere il loro posto visto che Gaetano e Kessie non sono ancora al meglio. Continuità anche nel reparto offensivo, con Elmas e Zalewski favoriti sulla concorrenza sulle corsie (anche se Rowe resta un’ipotesi anche dall’inizio) e De Ketelaere a svariare sulla trequarti alle spalle di Krstovic, di gran lunga il miglior giocatore nerazzurro in questo primo terzo di stagione.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri

A disp. Sportiello, Sonzogni, Zappacosta, Kristensen, Obric, Gaetano, Kessie, Samardzic, Kamaldeen, Rowe, Raspadori, Scamacca.

Ballottaggi: Bernasconi 55%-Zappacosta 45%, Zalewski 55%-Rowe 45%

Indisponibili: Kossounou, Hien, Pompei (infortunati) | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

A disp. Provedel, Di Gennaro, Pavard, Akanji, Stones, Diouf, Stankovic, Jones, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Lautaro.

Ballottaggi: Spence 60%-Diouf 40%, Mkhitaryan 40%-Sucic 35%-Zielinski 25%, Dimarco 40%-Akanji 30%-Pavard 30%, Thuram 55%-Lautaro 45%

Indisponibili: Bonny | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Come stanno gli avversari

Soltanto il Milan nel derby con una vittoria per 3-1 e la Roma di Gasperini pareggiando sul 2-2 sono riusciti a togliere punti all’Inter in questo campionato. Entrando nella giornata i nerazzurri sono al secondo posto dietro alla Lazio (che ieri ha battuto il Lecce ed ha allungato a +4, 32 punti contro 28), mentre qualche inciampo in più è arrivato in ambito europeo. Il ruolino di marcia della squadra di Christian Chivu è comunque di primissimo livello, al netto di qualche avvio difficile in partite che ha poi dovuto rimettere a posto di rimonta: è successo con Napoli, Udinese e Fiorentina, sempre in casa.

L’infermeria è piuttosto vuota se si esclude Bonny, fermo per un problema muscolare alla coscia. Ci sono però diversi giocatori che sono lontani dalla loro condizione migliore, come Zielinski, tornato acciaccato dagli impegni con la Polonia; Akanji, rientrato in anticipo dalla Svizzera e anche Stankovic, non al top della forma. Freschi di rientro Pavard e anche capitan Lautaro, che potrebbe partire ancora dalla panchina.

Chivu dovrà fare valutazioni anche in vista della gara interna con lo Stoccarda di tre giorni dopo, visto che in Champions League i nerazzurri hanno bisogno di punti. Possibile che sulle corsie ci siano Spence e Dimarco, con Carlos Augusto nel trio arretrato insieme a Bisseck e Bastoni al centro. In avanti Pio Esposito e Thuram dovrebbero comporre il tandem offensivo.

L’arbitro

Fabio Maresca della sezione di Napoli è stato designato per la direzione di gara del match della New Balance Arena. Non ha incroci con nessuna delle due squadre in stagione, mentre storicamente ha incrociato l’Atalanta in 17 occasioni: 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte il bilancio globale. Gli ultimi precedenti sono due ko con la Juventus: in finale di Coppa Italia 2024 e nella passata stagione a Bergamo.

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