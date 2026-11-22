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Bergamo. Un divario troppo ampio dal punto di vista tecnico e tattico separa in questo momento Atalanta e Inter. Se una squadra ha più del doppio dei punti dell’altra un motivo c’è. Ma poi c’è un altro fattore che entra in gioco in certe serate di calcio: lo spirito. E nella prima, vera vera fredda domenica stagionale alla New Balance Arena la differenza pende in favore dei bergamaschi, capaci di portare a casa un clamoroso 4-4 di puro cuore, di voglia di restare dentro la partita nonostante le difficoltà, con diversi passaggi a vuoto su cui bisognerà riflettere. Il rammarico del risultato però è tutto di Chivu e dei suoi, mentre l’Atalanta si prende il primo punto stagionale in un big match, sale a 15 punti restando comunque al 12° posto nella parte destra della classifica e subendo due gol a partita di media. Ma ripensando a certe prestazioni sconcertanti pre-pausa, la determinazione emersa di fronte agli ingestibili Thuram e Pio Esposito è un segnale di coraggio e mentalità da cui questa Atalanta deve inevitabilmente ripartire.

Le scelte

In tutto questo, proprio nel momento in cui l’emergenza infortuni sembrava iniziare ad essere parte del passato e non del presente, durante il riscaldamento arriva la mazzata del forfait di Marco Carnesecchi per un problema al ginocchio che andrà verificato: tocca a Sportiello, all’esordio stagionale e alla quarta presenza nel 2026 dopo le apparizioni a Bruxelles con l’Union St. Gilloise, a Monaco con il Bayern e sul campo della Fiorentina. Di positivo ci sono i rientri dal primo minuto di Bellanova e Kessie, mentre gli altri tre quarti di difesa, capitan Ederson e l’intero reparto offensivo sono confermati rispetto alla trasferta con il Monza.

L’Inter ha un Lautaro in più in panchina, recuperato dopo l’infortunio del mese scorso, ma Chivu si affida ancora a Thuram e Pio Esposito davanti. E ha ragione, visto che a rompere l’equilibrio è proprio la punta anche della nazionale italiana, dopo una gestione discutibile di un pallone in uscita da parte della difesa nerazzurra, in particolare con Scalvini. Un lampo che arriva in un momento complessivamente positivo per la Dea, in campo con una buona dose di personalità dopo un inizio più che altro a subire le incursioni nei mezzi spazi. Le giuste misure del pressing le si trova solo con il passare dei minuti: tra il 25′ e il 30′ la porta ospite è minacciata per due volte, con una pressione alta ben fatta da parte di Zalewski che non trova poi l’assist e una ripartenza su cui Martinez para in due tempi un tentativo di Krstovic.

Come troppo spesso capita, però, nel suo momento migliore l’Atalanta spegne la luce e regala il raddoppio a Pio Esposito, tutto solo su un corner derivato da un mezzo miracolo di Sportiello sullo stesso numero 94. Il doppio svantaggio non abbatte comunque la squadra di Sarri, alla quale in termini di spirito c’è poco da contestare. E approfittando dell’uscita di Calhanoglu per infortunio con conseguente ingresso di Sucic e nuovo assetto nella mediana nerazzurra, Elmas trova il varco per riaprire la questione in un’azione iniziata da De Ketelaere, aprendo un’ultima parte di primo tempo in cui si corre da una parte e dall’altra in maniera quasi incontrollata.

Dai blocchi dopo l’intervallo esce ancora meglio l’Inter, che dopo sette minuti ristabilisce i due gol di divario con un contropiede rifinito da Thuram con un assist al bacio per la tripletta di un incontenibile Esposito. Un colpo durissimo dal quale ancora una volta l’Atalanta trova il modo di rialzarsi, spingendo alla ricerca di un gol che arriva da piazzato con De Ketelaere, ma ancora una volta nel momento decisivo a ridere sono gli altri nerazzurri, visto che praticamente dal calcio d’inizio derivante dal momentaneo 2-3 nasce una situazione nel quale Zappacosta salva sulla linea con il braccio un tentativo di Thuram offrendo a Sucic l’occasione di riallungare. Sportiello può solo guardare.

L’Atalanta sembra avere altre idee, non vuole mollare e continua a caricare a testa bassa trovando ancora un gol di De Ketelaere, innescato da Rowe, un fattore entrando dalla panchina. Pasalic dalla distanza chiama Martinez ad un’altra parata. L’Inter dal canto suo non ci mette lo stesso mordente e da un episodio quasi casuale nasce il rigore del pareggio finale: braccio largo di Bastoni e Kessie mandato a calciare un rigore pesante, ma non per lui. Quattro pari e delirio a Bergamo, con brivido finale per un tiro di Carlos Augusto deviato fu0ri di un nulla. Una beffa che l’Atalanta di questa sera non avrebbe meritato.

Atalanta-Inter 4-4

Marcatori: 16′ e 32′ Esposito, 35′ Elmas, 52′ Esposito, 72′ De Ketelaere, 76′ rig. Sucic, 80′ De Ketelaere, 90+1′ rig. Kessie

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova (88′ Bernasconi), Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (68′ Pasalic); Elmas (68′ Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73′ Raspadori); Krstovic (88′ Scamacca). A disp. Sonzogni, Idele, Kristensen, Obric, Gaetano, Samardzic, Kamaldeen. All. Sarri

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64′ Jones), Calhanoglu (33′ Sucic), Mkhitaryan (77′ Stankovic), Dimarco (64′ Akanji); Thuram, Esposito (77′ Lautaro). A disp. Provedel, Di Gennaro, Bisseck, Stones, Diouf, Zielinski, Luis Henrique, Lavelli. All. Chivu

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Scalvini (60′), Zappacosta (74′), Carlos Augusto (90+4′) per gioco falloso

Espulsi: –

Recupero tempo: pt 1′, st 4′

Spettatori: 22.727 spettatori, incasso di € 704.542,32

Note: –

I gol

0-1 Esposito (16′) – Barella prova a sfondare dal lato destro trovando prima la respinta di Scalvini che però gli calcia la palla ancora sui piedi, permettendogli di trovare a pochi passi dall’area piccola Pio Esposito, che è tutto solo e deve semplicemente ribadire in porta il pallone del vantaggio.

0-2 Esposito (32′) – Dopo un mezzo miracolo di Sportiello che alza in corner un tentativo ravvicinato di Pio Esposito, lo stesso attaccante classe 2005 si trova tutto solo nel cuore dell’area, dimenticato dalla difesa orobica, e devia il corner di Dimarco battuto da destra a rientrare col mancino.

1-2 Elmas (35′) – De Ketelaere si apre sulla sinistra per saltare il primo uomo e dare a Zalewski la profondità: sul cross basso al centro del polacco c’è Elmas all’altezza del dischetto del rigore, che dopo una ribattuta abbastanza fortuita si trova ancora lì la palla per calciare in porta con Martinez già fuori causa.

1-3 Esposito (52′) – Pavard recupera a centrocampo un pallone che serve subito verso Thuram, che strappa centralmente, incrocia la posizione con Pio Esposito e poi gli serve un pallone che passa tra quattro difensori dell’Atalanta, che il numero 94 spinge in porta concludendo con qualità.

2-3 De Ketelaere (72′) – Nel cuore dell’area il belga devia di testa un corner battuto col destro a rientrare da Zalewski dal lato sinistro. Un minuto prima Krstovic era andato vicino a segnare lo stesso identico gol, trovando però la parata di Martinez.

2-4 rig. Sucic (76′) – Thuram va in fuga sulla sinistra, entra in area e dopo aver saltato Sportiello calcia sul primo palo, dove Zappacosta in caduta con il braccio impedisce alla palla di entrare in porta. Maresca assegna il rigore che Sucic realizza calciando col saltello e poi incrociando il destro rasoterra all’angolino basso.

3-4 De Ketelaere (80′) – Rowe prende il fondo sulla sinistra, entra in area e serve un pallone a rimorchio sul quale arriva il solito De Ketelaere, che all’altezza del dischetto del rigore calcia di potenza col mancino trovando la deviazione provvidenziale di Pavard.