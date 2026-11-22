Marc Marquez eguaglia Giacomo Agostini: ottava vittoria nel mondiale di MotoGp
Il fenomeno spagnolo vince a Portimao e diventa campione del mondo: sul podio sale anche il leggendario bergamasco
I record sono fatti per essere battuti. Quelli di Giacomo Agostini nel motomondiale durano da mezzo secolo, ma ora c’è chi sta iniziando ad eguagliarli. Parliamo ovviamente di Marc Marquez, laureatosi domenica 22 novembre campione del mondo in MotoGp, per l’ottava volta nella sua carriera. Tante quante Agostini.
Il pilota spagnolo a 33 anni ha confermato il trionfo della scorsa stagione e aggiunto un altro titolo al suo incredibile palmarès: primo posto in MotoGp nel 2013, 2014 e dal 2016 al 2019, oltre alla vittoria nella categoria 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012.
Sul podio il pilota attualmente in forza alla Ducati è stato festeggiato proprio dallo stesso Agostini, che con enorme sportività e un grande sorriso ha posato insieme a Marquez, che indossava una maglia celebrativa e stringeva tra le mani il casco di campione del mondo.
Lo scorso anno Marquez aveva strappato ad Agostini un altro primato, quello delle maggiori vittorie nella classe regina: 80 per lo spagnolo, 68 contro la leggenda bergamasca, che conta però su 15 titoli assoluti tra tutte le categorie e 122 gare, 7 in più di Valentino Rossi.