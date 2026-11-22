I record sono fatti per essere battuti. Quelli di Giacomo Agostini nel motomondiale durano da mezzo secolo, ma ora c’è chi sta iniziando ad eguagliarli. Parliamo ovviamente di Marc Marquez , laureatosi domenica 22 novembre campione del mondo in MotoGp, per l’ottava volta nella sua carriera. Tante quante Agostini.

Il pilota spagnolo a 33 anni ha confermato il trionfo della scorsa stagione e aggiunto un altro titolo al suo incredibile palmarès: primo posto in MotoGp nel 2013, 2014 e dal 2016 al 2019, oltre alla vittoria nella categoria 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012.