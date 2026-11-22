Comincio da una dichiarazione dovuta: sono parte in causa. Sono il direttore artistico di Christmas Design e da tre anni, in Piazza Vittorio Veneto, al posto del grande abete addobbato c’è un bosco. Quest’anno, tra il Bosco dell’Incanto e le altre opere, gli abeti sono circa quattrocento, dai settanta centimetri ai nove metri di altezza. Sono tagliati alla base. Qualcuno, abbassando lo sguardo, se n’è accorto e ha chiesto: era proprio necessario? È una domanda seria e non voglio rispondere con un’arringa. Preferisco mettere in fila le posizioni che ho ascoltato in queste settimane. Sono almeno quattro, e si contraddicono tra loro.

La prima dice: basta alberi veri a Natale, coltivati o di bosco che siano. In un tempo in cui chiediamo a tutti più rispetto per il vivente, recidere una pianta per quaranta giorni di festa è un gesto che stona.

La seconda dice l’opposto: ridateci l’albero. Uno solo, grande, addobbato, come in Piazza San Pietro o al Rockefeller Center. Il boschetto è mesto, il Natale vuole il suo monumento. È una nostalgia che capisco e che credo appartenga a molti. Va detto però che quel monumento è un albero di quindici o venti metri, cresciuto per decenni, quasi sempre prelevato da un bosco e portato in città con un trasporto eccezionale. Chi lo rimpiange e chi vorrebbe abolire ogni taglio criticano il Bosco da due lati opposti.

La terza è la strada che abbiamo scelto: non un albero da guardare ma un luogo da attraversare. Tanti alberi piccoli o medi coltivati al posto di uno enorme, il profumo di resina, il passo che rallenta. Abeti, ma anche noccioli, betulle, graminacee, fascine di legna. L’idea è che in una città l’esperienza del bosco sia diventata rara: molti bambini conoscono l’abete solo come sagoma luminosa. Una luminaria si guarda da fuori, un bosco chiede di entrare, e chi entra cammina più piano, abbassa la voce, tocca i rami, sente i profumi. I bambini con i loro genitori possono giocare e fare un’esperienza straordinaria a contatto con materiali naturali. Mi sembra un modo di fare festa che lascia qualcosa in più di una fotografia. Ma riconosco che è una scelta, non una necessità.

La quarta è la più semplice: addobbare un albero che in città c’è già, un abete o un cedro che vive in un giardino o in una piazza. Nessun taglio, nessun trasporto. Ha i suoi limiti: l’albero sta dove sta, non dove la festa lo vorrebbe, e luci e pesi su una pianta viva chiedono cautela. Ma è un’idea che merita di essere presa sul serio.

Dico come la vedo io. Gli abeti del “Bosco” non vengono da un bosco. Sono una coltura agricola, seminata apposta, come un vigneto o un pioppeto, su terreni di montagna e di collina che spesso altrimenti verrebbero abbandonati. Tutti quelli che abbiamo utilizzati arrivano dalla Val Sabbia: abbiamo cercato il fornitore più vicino possibile, per ridurre i trasporti e sostenere un’economia di montagna lombarda. Coltivarli significa avere un suolo lavorato e un reddito per chi in quota ci vive, e che senza lavoro prima o poi scende a valle. È un aspetto che dalla città si vede poco: rinunciare a quegli abeti non costa nulla a noi, costa qualcosa a qualcun altro. Secondo i conti di PEFC Italia un abete vero pesa circa 3,5 chili di CO2, uno di plastica alto due metri circa 40. A fine festa le piante saranno cippate e scalderanno i locali di una cooperativa sociale.

Per questo credo che in questa discussione si sovrappongano due cose diverse. Una è la natura in città, la biodiversità necessarie: gli alberi che devono restare, crescere, fare ombra, ospitare vita. Lì ogni taglio è una perdita, e ne discutiamo molto meno di quanto dovremmo. L’altra è l’agricoltura, che prevede per definizione un raccolto. Nessuno si indigna per un campo di grano mietuto o per un mazzo di fiori recisi. Anche i boschi delle nostre valli, del resto, sono paesaggi costruiti e governati da secoli, e soffrono più per l’abbandono che per la cura, e la cura prevede una raccolta ogni 30-50 anni. Il rischio è sentirci in pace con l’ambiente per aver risparmiato un abete di vivaio, mentre il verde che in città conta davvero si perde senza rumore.

Eppure so che i numeri non chiudono la questione. Il grano non ci commuove, l’albero sì. Lo percepiamo come un individuo, con un’età e una forma soltanto sue. Questa differenza non sta nei bilanci del carbonio, ma è reale e non voglio liquidarla. E c’è un’obiezione alla quale non ho una risposta definitiva: quella dell’esempio. Che cosa insegna una città che mette in scena il vivente per qualche settimana e poi lo smonta?

Che la natura è una scenografia? Oppure che vale la pena fermarsi in mezzo agli alberi, annusarli e chiedersi da dove vengono?

Non lo so con certezza. So che un albero di plastica non avrebbe fatto nascere questa discussione, e che nessuno abbassa lo sguardo per vedere com’è fatto il piede di una luminaria. Il tema di quest’anno di Christmas Design invita ad alleggerirsi per essere: forse vale anche per le certezze, le mie comprese. Se passate dal Bosco, guardate pure i tronchi tagliati. Poi decidete voi che cosa avete visto: uno spreco, un raccolto o una domanda.