Il Secondo Libro della Genesi (Cap 25, 30) narra di Esaù, figlio di Isacco, che, in cambio di una scodella di lenticchie rosse, rinuncia alla primogenitura. La vicenda biblica si è ripetuta in questi giorni nel Parlamento italiano, in occasione del voto contrario dato dal PD, dal M5S, da AVS al “Progetto di legge n. 1004” contro l’antisemitismo. Da sempre la sinistra aveva esercitato un diritto di primogenitura anti/antisemita rispetto all’intero arco costituzionale, in forza di una storica equazione: sinistra=antifascismo=anti/antisemitismo.

“La minestra rossa” bramata dal Campo largo è il minestrone elettorale del “palestinismo”, la cui piattaforma ideologico-politica prevede la distruzione dello Stato di Israele. Che cosa confluisce nel “palestinismo”? L’anticapitalismo, l’antimperialismo, l’anticolonialismo, l’anti-razzismo, l’antifascismo, l’anti-machismo, l’antipatriarcato, l’intersezionalismo (è l’idea che ogni oppressione specifica sia strutturalmente legata a ogni altra). Questo mix cammina prevalentemente, ma non solo, sulle gambe di giovani autoctoni e immigrati di seconda generazione italiani, che vi aggiungono la protesta sociale ed esistenziale, i tetti di scuole cadenti, la svalutazione dei titoli di studio, le incertezze del mercato del lavoro, un idealismo radicale generazionale. Tutto ciò confluisce nella piattaforma politica chiamata ”La Palestina dal Giordano al mare”, che prevede la distruzione dello Stato di Israele e la cacciata degli Ebrei che lo abitano. Ed è lì, sotto gli striscioni e le bandiere Pro-pal, che il PD, il M5S, AVS stanno

andando a cercare voti.

Il Campo largo ha protestato a gran voce contro questa interpretazione della sua linea. Che si ridurrebbe semplicemente alla reazione ad un fallo di reazione. Poiché, secondo il Campo largo, la Destra non è seriamente anti-antisemita, inquinata com’è di fascismo e di razzismo, qui ha finto di appoggiare la Dichiarazione della “International Holocaust Remembrance Alliance”, ma in realtà voleva solo legittimare la politica neo-colonialista, imperialista e genocida di Netanyahu e del suo sodale maggiore D. Trump.

Sul piano tattico, intendeva turbare la tranquilla corrispondenza di amorosi sensi tra il Campo largo e l’arrembante islamo-sinistra, che sfila dietro gli striscioni Pro-pal. Votando contro il PDL della maggioranza – e anche contro proprie prese di posizione precedenti – il Campo largo avrebbe così brillantemente spezzato la mossa tattica con la propria contro-mossa. Consistente, questa, nel sostenere che il PDL finisce per inventare una nuova fattispecie di reato – quello della critica a Israele.

Una simile autodifesa non appare convincente.

Ogni tattica ha un suo perimetro strategico, tracciato da una visione e da una tavola di valori: un perimetro di civiltà. Nella sua ubriacatura tattica il Campo largo ha violato il perimetro e ha spezzato l’equazione sinistra-anti/antisemitismo. Contava il futuro voto dei Pro-pal. Si tratta di “una slavina morale”, come ha scritto Giuliano Cazzola?

Di certo, si finge di ignorare il tragico ritorno dell’antisemitismo in Europa e negli Usa. I mass media degli ultimi anni e degli ultimi mesi ne hanno documentato l’ascesa. Naturalmente, nessuno più si confessa antisemita, salvo esigue frange neo-naziste. Al massimo si è anti-sionisti o, per understatement ulteriore, “solo” anti-israeliani.

Di certo, si tratta di un’irreversibile rottura epistemologica del discorso della sinistra storica.

Di qui in avanti si può essere ufficialmente di sinistra e contemporaneamente essere agnostici o quantomeno ambigui sull’essere “anti”: anti-governo di Israele o anti-Stato di Israele? Anti-sionisti o anti-ebrei o anti-semiti? Nell’ultimo intervento di Massimo Cacciari l’antisemitismo è messo sullo stesso piano del razzismo. Stupisce tanta ignoranza: l’antisemitismo ha almeno duemila anni, il razzismo 500 anni. Il guaio è che nella sinistra francese di Mélenchon e in quella laburista di Corbin operano da tempo forti correnti Pro-pal, i cui orientamenti sono esplicitamente antisemiti. Così anche la sinistra italiana lambisce l’antisemitismo per interposti Pro-pal. Difficile non constatare l’involuzione della sinistra storica.