Bergamo. I giovani di Azione Bergamo hanno partecipato sabato 21 novembre all’incontro regionale di Azione Under 30 Lombardia, ospitato al Circolo Caldara di Milano. Un’occasione di confronto tra rappresentanti provenienti da tutte le province lombarde per discutere delle questioni che incidono maggiormente sulla vita delle nuove generazioni e individuare le priorità da portare al centro dell’agenda politica.

Casa, lavoro, salari e diritto allo studio sono stati i temi principali della discussione. Dalla difficoltà di accedere a un’abitazione economicamente sostenibile alla qualità dell’occupazione, dal potere d’acquisto dei giovani lavoratori alle opportunità di formazione: questioni che incidono sulla possibilità di costruire un futuro della Lombardia.

La giornata ha visto la partecipazione di Elena Bonetti, deputata e presidente di Azione, Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, Fabrizio Benzoni, deputato e segretario regionale di Azione, ed Elisabetta Gualmini, europarlamentare di Azione. Sono intervenuti inoltre Francesco Ascioti, segretario cittadino di Azione Milano e vicesegretario regionale, e i responsabili regionali Under 30, il bergamasco Leonardo Umberto Gambirasio ed Edoardo Arcidiacono.

“La locomotiva lombarda sembra ormai viaggiare in perfetta sintonia con Trenord: sempre in ritardo, soprattutto sul futuro dei giovani” dichiara Gambirasio, responsabile regionale Azione U30. “Noi di Azione Lombardia siamo al lavoro per proposte che possano rimetterla in moto, a partire da un nuovo patto generazionale che renda l’Italia un Paese in cui poter restare. Per farlo, occorre ammettere che la nostra Regione non è più in grado di attrarre talenti e farli crescere. Si riparta da salari, accesso al mondo del lavoro, e dal diritto alla casa”.

Simone Nervi, responsabile provinciale Azione Under 30 Bergamo aggiunge: “Noi giovani di Azione Bergamo rimaniamo più che mai impegnati nel mettere al centro i temi che più interessano le nuove generazioni, dalla scuola al lavoro, dai trasporti all’emergenza climatica. Tematiche che intendiamo portare avanti con costanza, grazie a un gruppo di ragazzi sempre più numeroso e affiatato che dimostra che la nostra provincia può svolgere un ruolo fondamentale per la ripartenza di tutta la Lombardia”.