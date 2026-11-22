Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Carnesecchi out nel riscaldamento
Sarri lancia il recuperato Bellanova, conferma Elmas e Zalewski sulle corsie e dà continuità a Kolasinac centrale vicino a Scalvini. L’Inter con Lautaro in panchina
Franck Kessie torna titolare nel centrocampo dell’Atalanta: è la scelta di Maurizio Sarri nella formazione ufficiale per sfidare l’Inter alla New Balance Arena.
Non l’unico dei freschi di rientro a trovare spazio: Bellanova si riprende la destra della difesa a quattro con Zappacosta che trasloca a sinistra. Scalvini e Kolasinac sono ancora il duo centrale, mentre in mediana Ederson è affiancato dall’ivoriano, che mancava dalla formazione titolare da quaranta giorni.
Continuità nel reparto offensivo, con Elmas e Zalewski sulle corsie e De Ketelaere a svariare sulla trequarti alle spalle di Krstovic. Si rivedono in panchina i vari Raspadori, Gaetano e Kristensen.
Il vero problema emerge nel riscaldamento: Marco Carnesecchi accusa un problema ed è costretto a fermarsi lasciando spazio a Sportiello.
L’Inter recupera Lautaro Martinez ma il capitano parte dalla panchina: dall’inizio ci sono Thuram e Pio Esposito. Pavard in difesa con Bastoni al centro.
Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali
Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri
A disp. Sonzogni, Idele, Kristensen, Obric, Bernasconi, Gaetano, Pasalic, Samardzic, Kamaldeen, Rowe, Raspadori, Scamacca.
Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.
A disp. Provedel, Di Gennaro, Bisseck, Akanji, Stones, Diouf, Stankovic, Jones, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Lautaro, Lavelli.