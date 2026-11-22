Franck Kessie torna titolare nel centrocampo dell’Atalanta: è la scelta di Maurizio Sarri nella formazione ufficiale per sfidare l’Inter alla New Balance Arena.

Non l’unico dei freschi di rientro a trovare spazio: Bellanova si riprende la destra della difesa a quattro con Zappacosta che trasloca a sinistra. Scalvini e Kolasinac sono ancora il duo centrale, mentre in mediana Ederson è affiancato dall’ivoriano, che mancava dalla formazione titolare da quaranta giorni.