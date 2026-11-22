Titolo: Fjord

Titolo originale: Fjord

Regia: Cristian Mungiu

Paese di produzione / anno / durata: Romania, Francia, Norvegia, Danimarca, Svezia / 2026 / 146 min

Sceneggiatura: Cristian Mungiu

Fotografia: Tudor Vladimir Panduru

Montaggio: Mircea Olteanu

Musica: Kaspar Kaae

Cast: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed, Ellen Dorrit Petersen, Lisa Loven Kongsli, Henrikke Lund-Olsen, Vanessa Ceban, Christian Rubeck, Markus Scarth Tønseth

Produzione: Mobra Film, Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Film i Väst, Garagefilm International, Snowglobe, Aamu Film Company, France 3 Cinéma, Goodfellas

Distribuzione: BiM Distribuzione

Programmazione: Cinema Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, Treviglio Anteo spazioCinema

Un film che scava nella complessità, che osserva la deriva di regole e leggi quando diventano dogmi, è “Fjord” di Cristian Mungiu, Palma d’oro a Cannes 2026, al cinema dal 19 novembre. Il regista rumeno continua infatti, dopo “Animali selvatici”, ad indagare i rapporti sociali e le contraddizioni interne all’Europa, mettendo a confronto idee, credi e tradizioni con le regole comuni, intese spesso come comunitarie, ma lontane da fatti e bisogni concreti.

Un confronto di idee e regole che diventa anche confronto di tradizioni e luoghi apparentemente opposti è quello che nasce dopo il trasferimento della famiglia Gheorghiu dalla Romania ad un villaggio situato in un fiordo remoto nella Norvegia. Mihai (Sebastian Stan), rumeno, ingegnere informatico e devoto evangelico, e Lisbet (Renate Reinsve) infermiera norvegese, con i loro cinque figli, si trasferiscono in quello che sembra un luogo ideale, inclusivo, un fiordo norvegese da cartolina, un locus amoenus al riparo dalle brutture del mondo. Qui stringono amicizia con la famiglia di vicini, gli Halberg, e i loro figli iniziano a frequentarsi, nonostante gli opposti metodi di educazione, uno più rigido, vicino agli ambienti evangelici, l’altro più laico e libero. Quando però alcuni insegnanti notano dei lividi sul collo della figlia maggiore, Elia (Vanessa Ceban), allertano i servizi sociali che, dopo poco tempo, decidono di sottrarre i figli ai genitori, avviando un’indagine per violenza, pensando che l’educazione tradizionale impartita in casa possa avere a che fare con il fatto. Mentre Mihai e Lisbet si difendono, ammettendo qualche sculacciata ai figli, la vicenda innesca la reazione della comunità e, soprattutto, dei media e dei gruppi conservatori e religiosi, norvegesi, ma soprattutto rumeni. Il caso di violenza domestica diventa quindi il pretesto per riaccendere, nella pacificata Europa, uno scontro ideologico fra culture, che viene ben presto strumentalizzato anche dalla politica.

Mungiu torna ad analizzare le famiglie, la violenza ed i rapporti con le istituzioni, come in “Un padre, una figlia”, ribaltandone però la visione, mettendo in scena un sistema pubblico rigido e fin troppo ligio alle proprie stesse norme, che muta un sospetto in una condanna. Un’azione fatta a fin di bene (per preservare i figli della famiglia) diventa, di conseguenza, una punizione (per i genitori): deformando la realtà, le istituzioni stesse condannano gli individui. Il regista rumeno riesce poi a mettere a confronto anche due luoghi apparentemente opposti: una Norvegia (e quindi un nord Europa) pioniera dei valori progressisti, orgogliosa della propria perfetta macchina pubblica, ed una Romania ancorata al proprio credo religioso più fondamentalista, profondamente diversa, per passato e per tradizione, ad una qualsiasi nazione scandinava. Due visioni opposte del mondo, ma entrambe a loro modo integraliste, esempi polarizzanti, opposti ed uguali allo stesso tempo, delle contraddizioni del dogmatismo, sia quello religioso e conservatore che quello progressista. Vertici opposti e a loro modo granitici, che Mungiu cesella, lavorando “sottotraccia” (come l’episodio di violenza mai del tutto chiarito) e sgretolando, con uguale acume, le granitiche certezze delle opposte fazioni. Grazie infatti alla sua regia di campi lunghi sugli aspri paesaggi norvegesi, senza primi piani ad indugiare sugli aspetti emotivi, il regista sembra osservare l’uomo da lontano, richiamando uno sguardo analitico e scevro da qualsiasi pregiudizio, aiutato anche dalla fotografia algida di Tudor Vladimir Panduru, capace però di tradurre la quieta tensione del racconto attraverso un realismo rigoroso, attraversato poi da improvvisi scarti di significato. Di fronte alla macchina da presa, così come all’interno della sceneggiatura (scritta dallo stesso Mungiu), gli elementi proposti sono sempre complessi, dai molteplici livelli di lettura. Si palesa, in ogni caso, la preoccupazione del regista per i cambiamenti in atto (sia rispetto alla democrazia, ma anche alla libertà di espressione, alle migrazioni e alle derive della post-verità).