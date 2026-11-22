Atalanta-Inter 4-4, tabellino e gol
La partita si gioca alla New Balance Arena alle 20:45. Dea alla caccia di continuità
Atalanta-Inter 4-4
Marcatori: 16′ e 32′ Esposito, 35′ Elmas, 52′ Esposito, 72′ De Ketelaere, 76′ rig. Sucic, 80′ De Ketelaere, 90+1′ rig. Kessie
Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova (88′ Bernasconi), Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (68′ Pasalic); Elmas (68′ Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73′ Raspadori); Krstovic (88′ Scamacca). A disp. Sonzogni, Idele, Kristensen, Obric, Gaetano, Samardzic, Kamaldeen. All. Sarri
Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64′ Jones), Calhanoglu (33′ Sucic), Mkhitaryan (77′ Stankovic), Dimarco (64′ Akanji); Thuram, Esposito (77′ Lautaro). A disp. Provedel, Di Gennaro, Bisseck, Stones, Diouf, Zielinski, Luis Henrique, Lavelli. All. Chivu
Arbitro: Maresca
Ammoniti: Scalvini (60′), Zappacosta (74′), Carlos Augusto (90+4′) per gioco falloso
Espulsi: –
Recupero tempo: pt 1′, st 4′
Spettatori: 22.727 spettatori, incasso di € 704.542,32
Note: –
I gol
0-1 Esposito (16′) – Barella prova a sfondare dal lato destro trovando prima la respinta di Scalvini che però gli calcia la palla ancora sui piedi, permettendogli di trovare a pochi passi dall’area piccola Pio Esposito, che è tutto solo e deve semplicemente ribadire in porta il pallone del vantaggio.
0-2 Esposito (32′) – Dopo un mezzo miracolo di Sportiello che alza in corner un tentativo ravvicinato di Pio Esposito, lo stesso attaccante classe 2005 si trova tutto solo nel cuore dell’area, dimenticato dalla difesa orobica, e devia il corner di Dimarco battuto da destra a rientrare col mancino.
1-2 Elmas (35′) – De Ketelaere si apre sulla sinistra per saltare il primo uomo e dare a Zalewski la profondità: sul cross basso al centro del polacco c’è Elmas all’altezza del dischetto del rigore, che dopo una ribattuta abbastanza fortuita si trova ancora lì la palla per calciare in porta con Martinez già fuori causa.
1-3 Esposito (52′) – Pavard recupera a centrocampo un pallone che serve subito verso Thuram, che strappa centralmente, incrocia la posizione con Pio Esposito e poi gli serve un pallone che passa tra quattro difensori dell’Atalanta, che il numero 94 spinge in porta concludendo con qualità.
2-3 De Ketelaere (72′) – Nel cuore dell’area il belga devia di testa un corner battuto col destro a rientrare da Zalewski dal lato sinistro. Un minuto prima Krstovic era andato vicino a segnare lo stesso identico gol, trovando però la parata di Martinez.
2-4 rig. Sucic (76′) – Thuram va in fuga sulla sinistra, entra in area e dopo aver saltato Sportiello calcia sul primo palo, dove Zappacosta in caduta con il braccio impedisce alla palla di entrare in porta. Maresca assegna il rigore che Sucic realizza calciando col saltello e poi incrociando il destro rasoterra all’angolino basso.
3-4 De Ketelaere (80′) – Rowe prende il fondo sulla sinistra, entra in area e serve un pallone a rimorchio sul quale arriva il solito De Ketelaere, che all’altezza del dischetto del rigore calcia di potenza col mancino trovando la deviazione provvidenziale di Pavard.
4-4 rig. Kessie (90+1′) – Un braccio largo di Bastoni nel cuore dell’area viene colpito da un colpo di testa di De Ketelaere: Maresca assegna un rigore che Kessie col destro realizza aprendo il destro spiazzando Josep Martinez.