Ranica. Un dispositivo indossabile che “ascolta” il suono della fistola arterovenosa per individuare precocemente eventuali complicanze nei pazienti sottoposti a dialisi. È Avf-Monitor, il prototipo sviluppato dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri e dell’Università di Bergamo, in collaborazione con i nefrologi dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Da alcune settimane è iniziata la prima fase di sperimentazione clinica all’ospedale di Bergamo, che coinvolge sei pazienti.

Il progetto è stato presentato sabato 21 novembre al Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare di Ranica, durante l’incontro “Ascoltando i pazienti in dialisi: il suono che può migliorare la vita”, organizzato dal Mario Negri insieme all’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto (Aned), con il contributo di Fondazione Cariplo.

La fistola arterovenosa è l’accesso vascolare creato chirurgicamente che permette di collegare il paziente alla macchina per l’emodialisi. Il suo corretto funzionamento è fondamentale per garantire la continuità delle cure, ma nel tempo possono insorgere complicanze, in particolare restringimenti dei vasi sanguigni, chiamati stenosi, che ostacolano il passaggio del sangue e possono provocare la chiusura della fistola. “Circa il 40% delle fistole diventa inutilizzabile entro un anno dall’intervento – spiega Simona Zerbi, nefrologa dell’Asst Papa Giovanni XXIII -. Per questo motivo, riconoscere precocemente i segnali di cambiamento è essenziale. Grazie a questo dispositivo è possibile arrivare a una diagnosi precoce delle stenosi, riducendo la necessità di interventi urgenti e risparmiando il patrimonio vascolare del paziente».

È proprio su questo fronte che interviene Avf-Monitor. Il dispositivo analizza il suono prodotto dal flusso sanguigno all’interno della fistola, alla ricerca di eventuali alterazioni che potrebbero segnalare la presenza di un restringimento. Un sistema che combina l’ascolto clinico con un’analisi quantitativa dei segnali acustici, attraverso un codice sviluppato appositamente dai ricercatori. “Il nostro dispositivo rappresenta un metodo affidabile, non invasivo e rapido per monitorare la funzionalità delle fistole”, spiegano Michela Bozzetto e Sofia Poloni, ricercatrici del laboratorio di Medical Imaging dell’Istituto Mario Negri.

Il prototipo è ancora in fase di sviluppo, ma ha già raggiunto un primo traguardo: sei pazienti in emodialisi all’ospedale Papa Giovanni XXIII lo stanno utilizzando prima delle sedute, sotto la supervisione del personale sanitario e dei ricercatori. Lo studio clinico, promosso dall’Istituto Mario Negri, punta in questa fase a verificarne il funzionamento in ambiente ospedaliero e a raccogliere le valutazioni dei pazienti sulla facilità di utilizzo.

Il passo successivo sarà sperimentare il dispositivo direttamente a domicilio. Dopo un’adeguata formazione, i pazienti potranno utilizzarlo autonomamente per controllare nel tempo le condizioni della propria fistola, senza dover necessariamente attendere la successiva seduta di dialisi per individuare eventuali segnali di allarme. “L’occlusione della fistola, spesso rilevata nel giorno stesso dell’emodialisi, costringe i medici a intervenire d’urgenza – sottolinea Luca Soliveri, ricercatore dell’Università di Bergamo -. Se adottato su larga scala, Avf-Monitor potrebbe prevenire complicazioni anche gravi nei pazienti sottoposti a emodialisi, migliorarne la qualità di vita e ottimizzare la gestione delle risorse nei centri dialisi”.

Una prospettiva che, se confermata dai risultati della sperimentazione, potrebbe rendere più semplice e tempestivo il monitoraggio di un accesso vascolare indispensabile per chi deve sottoporsi regolarmente alla dialisi. “La ricerca ha davvero valore quando riesce a migliorare la vita degli ammalati – commenta Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri – e questo progetto è un bellissimo esempio di come Università, Ospedale e Istituto Mario Negri possano collaborare per raggiungere questo obiettivo in modo concreto”.