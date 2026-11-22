Christmas Design|
Dalla Bassa la colonna sonora di Christmas Design: c’è anche il bassista dei Modà
Il brano è stato composto da Stefano Forcella, Mario Agazzi e Cristian Rocco, residenti rispettivamente a Treviglio, Verdellino e Ciserano. Il brano originale accompagnerà alcune installazioni della manifestazione bergamasca
Bergamo. La colonna sonora dell’edizione 2026 di Christmas Design è Made in… Bassa. A firmare Grace in Blue, il brano originale scelto per accompagnare alcune installazioni della manifestazione in programma a Bergamo, sono tre musicisti che vivono nella pianura bergamasca: Stefano Forcella, bassista dei Modà residente a Treviglio, Mario Agazzi, trombettista di Verdellino, e Cristian Rocco, chitarrista e compositore di Ciserano.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra i tre musicisti, allievi della classe di Composizione di musica applicata alle immagini del maestro Paolo Carlomè, nel Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali del Politecnico delle Arti di Bergamo – Conservatorio Gaetano Donizetti. La composizione è stata realizzata appositamente per l’edizione 2026 di Christmas Design, con il sostegno di Fondiaria Santa Cecilia, e sarà ascoltabile in alcune tappe del percorso espositivo.
Il nome più conosciuto è quello di Stefano Forcella, che nel 2002 si è trasferito a Milano e ha fondato i Modà insieme a Francesco Kekko Silvestre. La band ha raggiunto il successo nel 2009 con Sono già solo e ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, pubblicando otto album e vendendo complessivamente circa due milioni e mezzo di copie. Accanto all’attività musicale con il gruppo, Forcella ha coltivato l’interesse per la composizione. Nel 2023 si è iscritto al corso di Musica applicata alle immagini del Conservatorio Donizetti, dove ha incontrato Agazzi e Rocco.
“Da bergamasco – dice Forcella – è stato un vero piacere e un onore contribuire, insieme ad altri musicisti, alla composizione della colonna sonora di Christmas Design. Sono sempre curioso e aperto a nuove esperienze artistiche e musicali: questa è stata una bella occasione per mettermi alla prova e dare un contributo a un’iniziativa del mio territorio”.
Grace in Blue è una composizione strumentale orchestrale che interpreta il tema scelto per Christmas Design 2026, “Stato di grazia. Rallentare per ascoltare. Alleggerirsi per essere”. La partitura è costruita per evocare leggerezza e sospensione, senza ricorrere a sonorità pesanti o drammatiche. L’apertura è affidata alla celesta e ai rintocchi delle campane tubolari. Nello sviluppo entrano gli archi, i flauti e gli oboi, fino a un crescendo orchestrale nel quale si distinguono anche i corni e i violini nel registro acuto. Nel finale la musica si alleggerisce progressivamente, lasciando spazio a una sensazione di quiete.
Il lavoro è partito da tre idee musicali differenti, poi sviluppate attraverso una serie di incontri fino a individuare una direzione comune. “Siamo partiti da tre idee diverse – spiega Cristian Rocco – che abbiamo messo a confronto fino a trovare una direzione condivisa. Ci siamo incontrati più volte per sviluppare la composizione, cercando ispirazione nei nostri ricordi e nell’atmosfera del Natale. Abbiamo lavorato – dice – tenendo presente il tema scelto per questa edizione di Christmas Design, quello della leggerezza, e il blu individuato come colore guida”.
Per i tre compositori non si tratta della prima collaborazione. Insieme hanno già realizzato le musiche del cortometraggio Rinaldo et Forasteria, diretto da Matteo Pagnoni. Per Forcella, il lavoro sulla colonna sonora di Christmas Design rappresenta un ulteriore passaggio in un percorso che affianca alla carriera con i Modà la composizione per immagini. Un progetto nato al Conservatorio e firmato da tre musicisti della Bassa Bergamasca.
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