Il brano è stato composto da Stefano Forcella, Mario Agazzi e Cristian Rocco, residenti rispettivamente a Treviglio, Verdellino e Ciserano. Il brano originale accompagnerà alcune installazioni della manifestazione bergamasca

Bergamo. La colonna sonora dell’edizione 2026 di Christmas Design è Made in… Bassa. A firmare Grace in Blue, il brano originale scelto per accompagnare alcune installazioni della manifestazione in programma a Bergamo, sono tre musicisti che vivono nella pianura bergamasca: Stefano Forcella, bassista dei Modà residente a Treviglio, Mario Agazzi, trombettista di Verdellino, e Cristian Rocco, chitarrista e compositore di Ciserano.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra i tre musicisti, allievi della classe di Composizione di musica applicata alle immagini del maestro Paolo Carlomè, nel Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali del Politecnico delle Arti di Bergamo – Conservatorio Gaetano Donizetti. La composizione è stata realizzata appositamente per l’edizione 2026 di Christmas Design, con il sostegno di Fondiaria Santa Cecilia, e sarà ascoltabile in alcune tappe del percorso espositivo.

Il nome più conosciuto è quello di Stefano Forcella, che nel 2002 si è trasferito a Milano e ha fondato i Modà insieme a Francesco Kekko Silvestre. La band ha raggiunto il successo nel 2009 con Sono già solo e ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, pubblicando otto album e vendendo complessivamente circa due milioni e mezzo di copie. Accanto all’attività musicale con il gruppo, Forcella ha coltivato l’interesse per la composizione. Nel 2023 si è iscritto al corso di Musica applicata alle immagini del Conservatorio Donizetti, dove ha incontrato Agazzi e Rocco.

“Da bergamasco – dice Forcella – è stato un vero piacere e un onore contribuire, insieme ad altri musicisti, alla composizione della colonna sonora di Christmas Design. Sono sempre curioso e aperto a nuove esperienze artistiche e musicali: questa è stata una bella occasione per mettermi alla prova e dare un contributo a un’iniziativa del mio territorio”.

Grace in Blue è una composizione strumentale orchestrale che interpreta il tema scelto per Christmas Design 2026, “Stato di grazia. Rallentare per ascoltare. Alleggerirsi per essere”. La partitura è costruita per evocare leggerezza e sospensione, senza ricorrere a sonorità pesanti o drammatiche. L’apertura è affidata alla celesta e ai rintocchi delle campane tubolari. Nello sviluppo entrano gli archi, i flauti e gli oboi, fino a un crescendo orchestrale nel quale si distinguono anche i corni e i violini nel registro acuto. Nel finale la musica si alleggerisce progressivamente, lasciando spazio a una sensazione di quiete.

Il lavoro è partito da tre idee musicali differenti, poi sviluppate attraverso una serie di incontri fino a individuare una direzione comune. “Siamo partiti da tre idee diverse – spiega Cristian Rocco – che abbiamo messo a confronto fino a trovare una direzione condivisa. Ci siamo incontrati più volte per sviluppare la composizione, cercando ispirazione nei nostri ricordi e nell’atmosfera del Natale. Abbiamo lavorato – dice – tenendo presente il tema scelto per questa edizione di Christmas Design, quello della leggerezza, e il blu individuato come colore guida”.