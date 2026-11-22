La TAV Treviglio parte male con Fiorenzuola, ribalta l’inerzia del match a cavallo dell’intervallo e conquista i due punti per ricominciare a muovere la classifica. I biancoverdi, sorpresi dagli emiliani, capaci di andare anche a +16, trovano la forza di recuperare (15/30 da tre) e vincere: 91-80.

Coach Cardelli non ha a disposizione Cemmi e quindi parte con Pollini, Mazzucchelli, Buttiglione, Agostini e Muratović. Il tecnico gialloblù Del Re, oltre al lungodegente Marinelli, non può schierare Frosini e allora punta su Ambrosetti, Cecchinato, Tiberti, De Zardo e Biorac. Apre De Zardo da sotto, replica Mazzucchelli dall’arco (3-2) e quello del primo minuto resterà a lungo l’unico vantaggio trevigliese. Approfittando delle conclusioni da tre, Fiorenzuola va a +10 (9-19 al 6′); Mazzucchelli da due, Buttiglione da tre e Muratović dalla lunetta riducono il gap: 16-19 al 7′. Cecchinato ne infila dieci consecutivi e alla prima sirena è 19-29.

Le palle perse di Treviglio pesano e Cardelli prova a fermare il ritmo delle api: 19-31. Fiorenzuola è molto brava a chiudere gli spazi in area, limitando sia Borra sia Muratović. Sull’altro fronte, Cecchinato spinge i suoi al massimo vantaggio: 23-39 (17′). La TAV, fino a quel momento poco lucida, trova le conslusioni dalla lunga di Buttiglione e Agostini (35-44 al 19′). Il primo canestro di Borra fissa il punteggio di metà match (39-46) e consegna una dose di fiducia ai padroni di casa.

Dopo l’intervallo, l’aggancio sembra cosa fatta con Reati e Mazzucchelli (44-46), anche Borra riavvicina i biancoverdi (48-49). È Biorac a respingere Treviglio al 26′ (48-54), ma Mazzucchelli mette di nuovo la testa avanti e Reati alimenta la TAV: 60-56. I giocatori di Cardelli arrivano alla terza sirena con azioni da tre punti: Pollini (2+1) e le triple di Mazzucchelli e Buttiglione delineano il vantaggio in doppia cifra al 30′: 69-59.

La TAV è padrona del campo: Pollini aggredisce il parquet, Agostini pesca un tiro pesante fuori equilibrio e Muratović non sbaglia in lunetta (6/6). Sul 77-61 (34′) arriva un momento di rilassamento anticipato; le api gialloblù tornano a pungere con Krilkovs e Biorac (79-70). È ancora Cecchinato a rimettere in discussione il match: al 38′ è 82-75. Buttiglione (6/9 da tre) mette al sicuro il punteggio, con Mazzucchelli a convertire i tiri liberi della tranquillità. Al 40′ il tabellone indica 91-80.

Con la rimonta su Fiorenzuola, la TAV torna al successo e infila la terza vittoria consecutiva sul parquet di casa. Il team di Cardelli sarà di scena per il terzo sabato consecutivo, 28 novembre, al Pala Cipir di Gravellona Toce (inizio ore 21:00) per la “classica” sfida con Omegna. All’unica trasferta piemontese della stagione arriverà forte di 12 punti conquistati in dieci giornate di campionato.

TAV Treviglio-Fiorenzuola Bees 91-80 (19-29, 20-17; 30-13, 22-21)

TAV: Pollini 11, Mazzucchelli 18, Buttiglione 24, Agostini 13, Muratović 6; Reati 11, Dore, Borra 8; Cemmi ne, Carparelli ne, Odiphri ne, Guercetti ne. All. Cardelli.