Dal Vangelo secondo Matteo – Mt 25,31-46

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.

Parola del Signore.

Il commento

Esistono mode che riguardano l’abbigliamento, i gusti, le usanze ed esistono mode che riguardano anche la predicazione. A mio parere, oggi il tema del giudizio non è certamente tra quelli più gettonati; più che altro è divenuto un tema “di bandiera”: se sei tradizionalista ne devi parlare tre volte al giorno dopo i pasti, se sei… bho (come si dice uno che non è tradizionalista?) devi pararne poco cercando di spiegare come comunque finirà tutto a tarallucci e vino.

Vorrei prenderla un po’ alla larga: possiamo parlarne o non parlarne, ma la questione del giudizio è fondamentale nella nostra vita. Non possiamo non giudicare: giudicare significa farsi una visione della realtà, mettere assieme i pezzi, capire cosa sta succedendo attorno a noi e in noi nella molteplicità degli stimoli che riceviamo. E non possiamo non essere giudicati: i nostri amici, i nostri insegnanti, i nostri datori di lavoro, i nostri clienti, i nostri dipendenti ci giudicano. Ci facciamo un’idea delle persone, non è possibile non farlo. Vale anche che non possiamo non giudicarci: ci facciamo idee di noi stessi, ci percepiamo adeguati o meno, accettati o meno, felici o meno. E i giudizi sono fondamentali: da come giudichiamo la realtà dipende molto della nostra vita.

La questione dunque è come farci giudizi buoni. Allora diventa interessante il vangelo di questa domenica. Gesù parla di un giudizio: il mondo va verso di lui, e lui lo giudicherà. Ma chi è il nostro giudice? Nel vangelo si dice che è prima di tutto pastore: separa pecore e capri, conosce le pecore, ha il loro odore. Poi si dice che è fratello degli ultimi: affamati, assetati, malati, sofferenti sono suoi fratelli, e saremo giudicati nell’amore che avremo per gli ultimi. Infine si dice che lui è anche fratello dei carcerati; e i carcerati hanno fatto qualcosa per meritarsi il carcere. Non ti esclude e non ti butta fuori nemmeno se nella tua vita hai conosciuto la colpa. Saremo giudicati sull’amore da un giudice che è pastore, amico dei poveri e fratello dei carcerati. Forse possiamo smettere di avere paura del giudizio grazie a lui, e riceviamo da Gesù nell’amore un pezzo di verità di noi stessi.