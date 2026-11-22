Cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 14mm di pioggia nelle prossime ore
Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 14mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di domenica 22 novembre la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1694m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.
Sulla nostra regione la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sulle Orobie tempo perturbato con nevicate diffuse ed intense fino al pomeriggio. Schiarite in serata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Schiarite in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1850 metri.
Previsioni a cura di 3BMeteo.