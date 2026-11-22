Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 14mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di domenica 22 novembre la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1694m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.