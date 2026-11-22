Foto Andrei Eduard Huiala

Treviglio. Scontro diretto in zona playoff con in palio punti pesantissimi. ChorusLife Volley Bergamo è di scena oggi alle 17 al PalaFacchetti di Treviglio per sfidare la primissima inseguitrice al settimo posto attualmente occupato dalle rossoblù: le friulane di Talmassons dopo otto giornate di campionato hanno 12 punti contro i 14 delle rossoblù e occupano l’ottava piazza, l’ultima utile per qualificarsi in zona playoff.

Neopromossa per modo di dire, insomma, visto come sta affermandosi in questo campionato con quattro vittorie all’attivo. E anche nell’ultima apparizione in Serie A1, stagione 2024/25, Talmassons era stata capace di vincere 3-1 proprio a Treviglio.

Marcello Cervellin e le sue ragazze sono di fronte a uno scontro diretto: finora il percorso racconta di quattro vittorie al tiebreak e due piene da tre punti, più tre sconfitte da zero punti tutte in casa alla ChorusLife Arena contro tre corazzate come Scandicci, Milano e Conegliano. Il percorso di crescita è però evidente, dettato soprattutto dal fatto che domenica scorsa Bergamo è diventata la prima squadra del campionato a strappare un set alle pluricampionesse d’Italia in carica.

La domenica del PalaFacchetti avrà anche un significato speciale: sarà infatti l’ultima occasione per vedere Lena Stigrot indossare la maglia rossoblù. La schiacciatrice tedesca è arrivata in extremis in estate e si prepara a salutare Bergamo per trasferirsi negli Stati Uniti, dove inizierà la preparazione in vista della sua nuova avventura pallavolistica in Nebraska. Al suo posto a Bergamo potrebbe arrivare la 24enne messicana Melanie Parra, schiacciatrice di Busto Arsizio, pronta a rientrare dopo aver avuto problemi al ginocchio.

“Sono felice di aver avuto l’opportunità di vivere questa esperienza con Bergamo e di aver condiviso tanti momenti con la squadra, lo staff e i tifosi – ammette Stigrot alla vigilia del suo ultimo match italiano – Domenica sarà una partita speciale per me, perché sarà l’ultima volta che indosserò questa maglia prima della partenza per gli Stati Uniti. Ci tengo a dare il massimo, a godermi ogni momento in campo e a salutare nel modo più bello possibile tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi mesi. Porterò con me un bellissimo ricordo di Bergamo”.

Occhio all’ex di turno Giorgia Frosini, vista in rossoblù nella stagione 2022/23: l’opposto è al quarto posto della classifica delle migliori realizzatrici con 160 punti, parimerito con Kendall Kipp. Non è l’unica con un passato a Bergamo, visto che anche il libero Alessandra Mistretta è stata rossoblù nella stagione 2024/25.

La partita sarà anche l’occasione per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. In collaborazione con il Match Sponsor Graffidea, ChorusLife Volley Bergamo promuoverà un’iniziativa di sensibilizzazione che coinvolgerà il pubblico presente al PalaFacchetti.