Calusco d’Adda. Dieci punti per immaginare il futuro del paese, partendo dai bisogni quotidiani dei cittadini e traducendo le idee in proposte concrete e verificabili. È il “Decalogo” elaborato dal Circolo del Partito Democratico di Calusco d’Adda, che sarà presentato alla cittadinanza venerdì 27 novembre alle 2,.45, nella sala civica San Fedele, l’ex Chiesa Vecchia di viale dei Tigli.

Un progetto al quale il circolo lavora da diversi mesi, attraverso l’analisi di bilanci, delibere e documenti amministrativi, con l’obiettivo di individuare dieci priorità per il territorio. Per ciascuna sono stati definiti un primo intervento realizzabile nell’arco di un anno e un indicatore attraverso il quale verificarne l’effettiva attuazione. Le proposte spaziano dall’attenzione alle persone più fragili alla tutela dell’ambiente, dalla mobilità alla partecipazione dei giovani alle scelte amministrative.

“Che a Calusco nessuno passi tre giorni senza che qualcuno si accorga che non è uscito di casa. Che si sappia che cosa si respira. Che si possa attraversare il paese a piedi a otto anni e a ottanta. Che chi ha meno di vent’anni conti, anche nel bilancio del Comune”, scrive il direttivo del circolo in una lettera aperta alla cittadinanza.

“Sono sogni, ma non li abbiamo lasciati nell’aria – spiegano gli esponenti del Pd locale -. Per ognuno abbiamo scritto un primo gesto, una cosa che si può fare già nel primo anno, e una misura per controllare se è stata fatta davvero. Abbiamo letto bilanci, delibere e documenti, e abbiamo chiesto quello che mancava. I numeri che usiamo si possono controllare”.

L’appuntamento del 27 novembre non sarà però una semplice presentazione delle proposte. L’intenzione degli organizzatori è quella di costruire un momento di confronto aperto, nel quale i cittadini possano intervenire, avanzare osservazioni e contribuire a definire le priorità. “Non sarà un comizio. Non ci saranno palco né tavolo dei relatori: saremo seduti con voi, alla stessa altezza”, sottolinea il direttivo.

Durante la serata, cinque dei dieci punti saranno illustrati brevemente, mentre gli altri cinque diventeranno domande da sottoporre ai partecipanti. Al centro della sala sarà inoltre collocato un foglio bianco intitolato “Il punto che manca”, sul quale raccogliere suggerimenti e questioni non ancora affrontate nel documento. Tre le regole indicate dagli organizzatori: discutere dei problemi e non delle persone, rispettare tempi brevi per ogni intervento e accogliere anche le opinioni contrarie.

“Ci interessa sapere che cosa non vi convince, che cosa abbiamo dimenticato, che cosa va fatto prima. Chi non è d’accordo è il benvenuto. Anzi, è proprio chi la pensa diversamente da noi che speriamo di incontrare”, si legge nella lettera. L’ingresso sarà libero e l’incontro si concluderà entro le 23. Al termine della serata verrà distribuito ai partecipanti un libretto contenente tutti e dieci i punti del Decalogo, affinché il confronto possa proseguire anche dopo l’appuntamento pubblico.