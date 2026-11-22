Il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, traccia il punto sull’andamento della campagna vaccinale antinfluenzale, che sta vedendo protagonisti i medici di medicina generale e i farmacisti

“I dati sulle somministrazioni dei vaccini contro l’influenza per ora non sono molto soddisfacenti: serve maggior adesione degli over 60”. Così il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, traccia il punto sull’andamento della campagna vaccinale antinfluenzale, che sta vedendo protagonisti i medici di medicina generale e i farmacisti.

“Al momento – annota – l’adesione si attesta al 50-60% ed è poca, mentre va meglio quella contro l’Herpes Zoster (il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, ndr), forse perché fa più paura alle persone. È fondamentale informarle, mettendole a conoscenza dell’opportunità di usufruire di questo servizio recandosi dal proprio medico di base e in farmacia. Il Covid, infatti, ci ha insegnato l’importanza di collaborare per rafforzare la medicina del territorio”.