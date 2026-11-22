L'appello|
Antinfluenzale, il dottor De Amici: “Serve maggior adesione degli over 60”
Il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, traccia il punto sull’andamento della campagna vaccinale antinfluenzale, che sta vedendo protagonisti i medici di medicina generale e i farmacisti
“I dati sulle somministrazioni dei vaccini contro l’influenza per ora non sono molto soddisfacenti: serve maggior adesione degli over 60”. Così il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, traccia il punto sull’andamento della campagna vaccinale antinfluenzale, che sta vedendo protagonisti i medici di medicina generale e i farmacisti.
“Al momento – annota – l’adesione si attesta al 50-60% ed è poca, mentre va meglio quella contro l’Herpes Zoster (il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, ndr), forse perché fa più paura alle persone. È fondamentale informarle, mettendole a conoscenza dell’opportunità di usufruire di questo servizio recandosi dal proprio medico di base e in farmacia. Il Covid, infatti, ci ha insegnato l’importanza di collaborare per rafforzare la medicina del territorio”.
Per concludere, oltre all’antinfluenzale, proseguono le vaccinazione anti-Covid. In merito il dottor De Amici afferma: “Guardando sempre dal mio punto d’osservazione, devo dire che non sta andando male. Di certo non è al livello degli anni scorsi, però circa il 50% di chi effettua l’antinfluenzale chiede anche questo vaccino. . Tra loro ci sono in prevalenza anziani e fragili ma non solo: lo stanno ricevendo anche tanti giovani e adulti”.