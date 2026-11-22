Sabato 21 novembre appassionati, cani e tanti curiosi nella giovane tartufaia comunale dell’Orto botanico: obiettivo trovare le ‘trifole’ nascoste nel terreno. L’assessora Ruzzini: “Tradizione da custodire e tramandare”

Bergamo. Il naso a terra, il guinzaglio teso, tre minuti sul cronometro. Milo, un lagotto, ne scova nove: tanti sono i tartufi che gli valgono la vittoria nella gara di cerca organizzata sabato 21 novembre nella valle della Biodiversità di Astino, sede dell’Orto botanico comunale Lorenzo Rota.

Il gruppo si muove lungo il sentiero tra gli orti, in una mattina limpida, con il fogliame autunnale che tinge di giallo e ruggine le colline. Sono circa 90 persone: tartufai con i loro cani, appassionati, semplici curiosi e tanti bambini. All’ingresso un cartello indica la meta, la tartufaia comunale didattica. Sui prati i cani annusano l’aria e si studiano a vicenda, non solo lagotti: tra i partecipanti si vedono anche border collie, spaniel e un boxer.

La tartufaia è nata lo scorso inverno dalla collaborazione tra il Comune e l’Associazione Tartufai Bergamaschi, ed è stata inaugurata a marzo. Sorge nella nuova area dell’Orto botanico, concessa in comodato dalla Fondazione Mia. È un impianto giovane e chiede pazienza: per vedere nascere i primi tartufi bisognerà attendere ancora 7/8 anni. Nel frattempo l’obiettivo è far conoscere ai cittadini un’attività legata alla storia e alle tradizioni del territorio.

La gara ha regole semplici. I tartufi sono stati nascosti nel terreno, avvolti in un tessuto o chiusi in contenitori traspiranti, così che i cani potessero individuarli solo con l’olfatto. Ogni concorrente ha tre minuti per recuperarne il maggior numero possibile. Tra un conduttore chinato sul suo cane e il pubblico che osserva a pochi passi, Milo è stato il più rapido.

A fare gli onori di casa c’è l’assessora comunale all’Ambiente Oriana Ruzzini, per cui la giornata ha anche un valore personale. “La cerca del tartufo è riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e, per chi come me ha avuto un papà e un nonno tartufai, rappresenta una bellissima eredità da accogliere e condividere – confida -. Sta a noi tenere viva la tradizione dei nostri padri e dei nostri nonni”.

La mattinata è anche un’occasione per avvicinare il pubblico a un mondo poco conosciuto, soprattutto in città. I presenti possono rivolgere domande agli esperti e scoprire come funziona la ricerca, il rapporto tra tartufaio e cane, l’importanza di preservare gli ambienti naturali in cui questi funghi crescono. L’organizzazione è dell’Associazione Tartufai Bergamaschi, con il presidente Pino Ciocchetti, e del direttore dell’Orto botanico Francesco Zonca. A fine gara c’è spazio per la degustazione, con salse tartufate e formaggi al tartufo.

Dall’iniziativa nasce anche una riflessione sulla tutela di un prodotto pregiato, attorno al quale non mancano illegalità e contraffazione. “È importante conoscere ed educare al gusto anche per tutelarci dalle truffe – osserva Ruzzini, richiamando la recente inchiesta della trasmissione televisiva Report -. Il contrabbando, lo sfruttamento dei cani e la sofisticazione alimentare sono fenomeni che danneggiano la filiera dei territori italiani, compromettono la salvaguardia delle tradizioni e mettono a rischio la sicurezza alimentare”.