Seriate. Venticinque donne, diecimila metri di filato e cinquecento rose viola, realizzate a mano una per una per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. È l’iniziativa promossa dalla Biblioteca comunale Gambirasio di Seriate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra mercoledì 25 novembre. Protagoniste sono le “Signore della Lana”, un gruppo di donne che ogni mercoledì pomeriggio si ritrova spontaneamente negli spazi della biblioteca per lavorare a maglia e all’uncinetto. In vista della ricorrenza, le volontarie hanno deciso di mettere la propria passione al servizio di una causa importante, realizzando centinaia di rose viola da regalare ai cittadini come simbolo di sensibilizzazione e solidarietà.

Le creazioni saranno distribuite gratuitamente nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre a chi visiterà la biblioteca, fino a esaurimento delle 500 rose disponibili. Alle 15,30 è previsto anche un momento istituzionale. L’iniziativa si ispira a “Roses Against Violence”, un movimento nato nel 2018 e diffusosi in diversi Paesi del mondo, che utilizza le rose realizzate a mano per richiamare l’attenzione sulla violenza di genere. Non è casuale la scelta del viola, colore storicamente associato alle battaglie per i diritti delle donne.

“Mi ha colpito vedere quanto queste donne si siano date da fare per creare qualcosa da regalare agli altri – dichiara il sindaco di Seriate Gabriele Cortesi –. Dietro questa preziosa iniziativa ci sono tante ore trascorse insieme e la voglia di fare la propria parte per dire che il fenomeno della violenza contro le donne non si può ricordare solo il 25 novembre. Dobbiamo imparare a riconoscere i segnali e non voltarci dall’altra parte quando qualcuno chiede aiuto”.

Un lavoro collettivo che ha richiesto settimane di impegno e che punta a portare il messaggio anche fuori dalle mura della biblioteca, attraverso un piccolo oggetto destinato a entrare nella quotidianità di chi lo riceverà. “Le Signore della Lana hanno lavorato per settimane a questo progetto, con pazienza e tanta voglia di partecipare – sottolinea l’assessore Valentina Capelli –. Mi piace pensare che il loro lavoro arrivi nelle case, negli uffici e che il messaggio possa raggiungere più persone possibili, dando l’occasione per iniziare una conversazione su un tema importante, di cui si parla ancora troppo poco”.

L’appuntamento del 25 novembre sarà anche l’occasione per ricordare i servizi di sostegno presenti sul territorio. “Ricordiamo a tutte le donne vittime di violenza che non sono sole – conclude Cortesi –. A Seriate è attivo il centro antiviolenza R.I.T.A., a cui si può rivolgere chiunque abbia bisogno di aiuto”.