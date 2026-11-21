Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque
Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di sabato21 novembre la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2149m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.
Previsioni in Lombardia: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle basse pianure orientali cieli grigi o nebbiosi, con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in intensificazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri.
Sulla Lombardia i prossimi giorni vedranno alternanza tra fasi soleggiate e stabili con veloci fronti perturbati atlantici. Sabato condizioni buone, seppur con nebbie o nubi basse in formazione nelle ore più fredde sulle aree di pianura meridionali, localmente anche persistenti di giorno lungo il Po. Domenica una nuova perturbazione atlantica investirà la regione con precipitazioni diffuse, nevose sulle Alpi dai 900/1200m. Contesto che tornerà poi a migliorare da lunedì. Previsioni a cura: 3Bmeteo.