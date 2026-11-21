Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di sabato21 novembre la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2149m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.