Foto Andrei Eduard Huiala

Il tecnico fa il punto alla vigilia della sfida contro i campioni d’Italia in carica: “Hanno una grande forza, ma dobbiamo pensare ai nostri miglioramenti”. Sugli infortunati: “Kessie ha avuto problemi nel viaggio di ritorno. Bisogna vedere chi è in condizione”

Zingonia. Dopo la vittoria contro il Monza e la pausa nazionali, l’Atalanta si rituffa nel campionato ospitando l’Inter campione in carica alla New Balance Arena, alla caccia di una vittoria che in casa manca da oltre un mese, dalla vittoria per 3-1 contro il Pafos in Conference League. Maurizio Sarri ha recuperato buona parte degli infortunati: Gaetano, Raspadori, Bellanova, più Kessie e Kolasinac che sono tornati a disposizione già nello scorso weekend. Il tecnico durante la conferenza stampa della vigilia ha fatto il punto anche su questi aspetti.

Atalanta-Inter, la conferenza di Sarri

La partita e gli avversari – “Sfidiamo una delle squadre più forti, è una sfida difficile che cerchiamo di preparare sia tatticamente che psicologicamente. La forza degli avversari inciderà, teniamo conto del fatto che l’Inter esce dalle pressioni con facilità, pericolosa in fase di riconquista e forte dentro l’area. Ci abbasserà il baricentro, magari si esporrà a qualche contropiede, ma io l’ho vista soffrire poco. E quando han sofferto all’inizio sono riusciti a rimettere a posto le partite. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione, fiduciosi che il nostro meglio possa bastare. Pensiamo ai nostri miglioramenti”.

Gli infortunati – “Qualcuno è rientrato solo ieri e sono difficoltà inevitabili con questo tipo di calendario. Un conto è recuperare l’infortunio, un conto è trovare la condizione. Bellanova è tra quelli più avanti, ha avuto uno stop più breve e si allena con noi da martedì. Gaetano si è unito ieri alla squadra, Raspadori ha fatto diversi allenamenti, Kessie è tornato da una trasferta lunga e un volo cancellato e 15 ore di ritorno tra scali e tutto facendo solo una parte, anche se ha giocato 70 minuti in nazionale. Hien deve avere l’ultimo controllo con chi l’ha operato e poi le idee saranno più chiare, aspettiamo l’ultimo responso”.

La fase difensiva e di recupero palla – “Concediamo tanti passaggi quando recuperiamo palla perché non andiamo a marcare gli scarichi, ma sono passaggi all’indietro e in quel momento noi ricomponiamo il blocco difensivo. Recuperiamo tante volte palla nella zona media del campo. Abbiamo preso la stragrande maggioranza dei tiri da fuori area, un po’ per colpe nostre perché ci abbassiamo troppo. Un po’ sono caratteristiche, un po’ sono scelte”.

Sentirsi sotto pressione – “Se non si sente la pressione nel calcio bisogna smettere. Il clima nel gruppo non è mai stato negativo. I risultati possono incidere e cambiare l’umore, ma non è mai stato un clima negativo. Poi vincere aiuta anche il morale”.

Allenarsi in pochi – “Essere qui in un gruppo ristretto come è successo in questa pausa ha permesso di costruire un rapporto più stretto tra di noi, ma è normale”.

Ederson e il ruolo del capitano – “La fascia di capitano non conta niente, in tutti i gruppi ci sono giocatori che non si mettono la fascia e indirizzano gli spogliatoi. Non è detto che chi ha più presenze sia poi il traino in spogliatoio. E non parlo di Ederson. Io da lui mi aspetto di più dal punto di vista delle prestazioni, lui ne è consapevole. Ha lavorato molto bene durante la sosta. Spero inizi a crescere e rendere”.

Definire gli obiettivi – “Noi pensiamo a creare un gruppo che vada incontro a un ciclo nuovo, ci aspettano partite difficili da qui a fine anno. Vediamo di crescere ancora e mettere più punti in cascina, ci deve interessare il nostro sviluppo”.

Kolasinac – “Se sarà sempre centrale lo dirà il campo. Per noi è importante perché ha una bella personalità, ci copre due ruoli ed è sempre positivo. Per noi è stato importantissimo riaverlo, sia tecnicamente che mentalmente”.

Il modulo – “Abbiamo una rosa che ci consente due soluzioni, un modulo privilegia alcuni giocatori, l’altro ne privilegia altri. Teniamo aperte entrambe le opzioni. Raspadori e De Ketelaere sono più adatti al 4-2-3-1, Kamaldeen e Rowe al 4-3-3”.

Le indicazioni dalla pausa – “Sono in linea con quello che succede a livello di club. De Ketelaere e Krstovic stanno bene, Scalvini è rientrato presto e poi è cresciuto, ha fatto bene con la Francia e poi è calato col Belgio”.