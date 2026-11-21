L’accordo arriva a tre mesi dall’inizio del campionato e sarà valido già da domenica 22 novembre, in occasione della sfida contro l’Inter. Ridotti i collegamenti straordinari sulle linee 6 e 8 rispetto alla scorsa stagione

Bergamo. A tre mesi dall’inizio del campionato, torna la possibilità di raggiungere gratuitamente lo stadio con gli autobus Atb per i tifosi dell’Atalanta. La convenzione tra l’azienda di trasporto pubblico e la società nerazzurra è stata rinnovata per la stagione 2026-2027 e sarà operativa già da domenica 22 novembre, in occasione della sfida contro l’Inter alla New Balance Arena.

La convenzione, in vigore dal 20 novembre fino al 30 giugno 2027, riguarderà le prossime 14 partite casalinghe della Dea, di cui 13 di Serie A e una di Coppa Italia. Chi possiede un abbonamento stagionale o un biglietto per la partita in programma potrà utilizzare gratuitamente, per l’intera giornata dell’incontro, tutti i servizi della rete Atb. Si tratta di una formula introdotta oltre dieci anni fa, in concomitanza con l’istituzione della Ztl stadio, e da allora rinnovata grazie a un contributo economico dell’Atalanta. Quest’anno, tuttavia, l’intesa è arrivata a stagione ampiamente iniziata e con un servizio ridimensionato rispetto al passato.

La novità più significativa riguarda l’esclusione della Teb, che nelle precedenti stagioni era compresa nella convenzione. I tifosi che sceglieranno di utilizzare il tram per avvicinarsi allo stadio dovranno quindi munirsi di un regolare titolo di viaggio. Una situazione che potrebbe essere rivalutata nel 2027, con l’apertura della nuova linea T2, che avrà una fermata proprio nelle vicinanze della New Balance Arena.

Cambia anche il numero delle corse straordinarie predisposte da Atb per agevolare l’afflusso e il deflusso degli spettatori. Rispetto alla stagione 2025-2026, i collegamenti aggiuntivi al termine delle partite passano da cinque a tre: due autobus della linea 8, diretti rispettivamente a Ponte San Pietro e Seriate, e uno della linea 6, con destinazione Azzano San Paolo e Stezzano. Una riduzione che riguarda le corse di rinforzo, mentre resta invariata la normale programmazione del servizio.

Per quanto riguarda l’andata, non sarà più attiva la navetta straordinaria della linea 9 tra la stazione e lo stadio, sostituita nell’organizzazione dei rinforzi da una corsa aggiuntiva della linea 8.

Gli orari delle corse aggiuntive

I collegamenti straordinari saranno organizzati in base all’orario di inizio delle partite, con partenze da Seriate, Stezzano e Crocette e arrivo alla fermata di viale Giulio Cesare-Parchetto, nelle immediate vicinanze dello stadio.

Per le partite delle 12,30, gli autobus partiranno alle 11.20 da Seriate (piazza Caduti) e Stezzano (piazza della Libertà), mentre la corsa da Crocette è prevista alle 11,25.

Per gli incontri delle 15, le partenze sono fissate alle 13,40 da Seriate e Stezzano e alle 13,55 da Crocette.

In occasione delle partite delle 18, i mezzi partiranno alle 16.50 da Seriate e Stezzano e alle 16.55 da Crocette.

Infine, per le gare serali delle 20,45, come quella di domenica contro l’Inter, le corse aggiuntive partiranno alle 19,35 da Seriate e Stezzano e alle 19,40 da Crocette.

Per quanto riguarda il ritorno, i bus saranno alla fermata rispettivamente a partire dalle 14,10, 16,40, 19,40 e 22,20 – quindi diversi minuti prima del termine della partita -, ma non saranno questi gli orari effettivi di partenza: i mezzi infatti si muoveranno soltanto una volta che si saranno riempiti.