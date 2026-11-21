Ampliati gli spazi per mezzi e attrezzature, realizzati nuovi uffici, un dormitorio e una sala formazione da 70 posti. Cocchi: “Un investimento nella sicurezza del territorio e nel lavoro dei volontari”

Azzano San Paolo. Un investimento da 1,8 milioni di euro per potenziare la capacità di intervento della Protezione civile bergamasca, con nuovi spazi per ospitare mezzi e attrezzature, ambienti dedicati ai volontari e una sala per le attività di formazione. È stata inaugurata nella mattinata di sabato 21 novembre la nuova ala del Centro Polifunzionale di Emergenza (CPE) della Provincia di Bergamo, in via Cremasca ad Azzano San Paolo, al termine degli interventi di ampliamento e riqualificazione finanziati da Regione Lombardia e Provincia.

L’obiettivo è rendere la struttura più funzionale alle esigenze di gestione delle emergenze, rafforzando le capacità operative e logistiche del sistema provinciale di Protezione civile. Il Centro rappresenta infatti un punto di riferimento per le squadre di soccorso: al suo interno vengono custoditi e mantenuti pronti all’impiego i mezzi e le attrezzature della Colonna mobile, da mobilitare in caso di necessità. Durante le allerte e le emergenze, anche di carattere regionale e nazionale, la struttura svolge inoltre un ruolo di supporto nell’organizzazione delle risorse e nel coordinamento degli interventi.

I lavori hanno previsto la costruzione di un nuovo capannone di circa 330 metri quadrati, affiancato a quello già esistente di 280 metri quadrati, sul quale è stato effettuato un intervento di miglioramento sismico. Ampliati anche gli spazi esterni, con un piazzale che ora supera i 1.500 metri quadrati e un nuovo parcheggio a servizio del Centro.

Tra le principali novità figura la realizzazione di una palazzina polifunzionale di 300 metri quadrati, distribuiti su due piani, che ospita uffici, una sala riunioni, un dormitorio, una cucina e servizi igienici. Ambienti pensati per migliorare le condizioni di lavoro e permanenza dei volontari, soprattutto in occasione di emergenze prolungate, quando le squadre possono essere chiamate a operare per diversi giorni consecutivi.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla preparazione del personale, con una nuova sala conferenze e formazione da circa 70 posti, destinata a ospitare corsi, aggiornamenti e attività rivolte alle organizzazioni di volontariato. L’investimento complessivo ammonta a 1,8 milioni di euro, di cui 1,25 milioni stanziati da Regione Lombardia e i restanti 550mila euro dalla Provincia.

“Con questo intervento rafforziamo concretamente il sistema provinciale di Protezione civile, mettendo a disposizione dei volontari spazi e strumenti più adeguati alle esigenze operative – sottolinea Massimo Cocchi, consigliere provinciale delegato alla Protezione civile -. Un investimento che guarda anche alla formazione, fondamentale per garantire interventi tempestivi, efficaci e coordinati. Potenziare questa struttura significa investire nella sicurezza del territorio e valorizzare il lavoro di tante donne e uomini che mettono le proprie competenze al servizio della comunità”.