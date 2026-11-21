Al rientro in campo dopo il weekend di stop, l’Atalanta Under 23 raccoglie il primo pareggio stagionale chiudendo sullo 0-0 in trasferta sul campo dell’Ostiamare, senza riuscire a dare continuità al successo contro la Reggiana. Ai ragazzi di Beati non basta mantenere il pallino del gioco per tutta la gara: dopo un primo tempo a ritmi lenti e con poche occasioni, i nerazzurri mancano il colpo decisivo anche nella ripresa, sprecando all’87’ il rigore calciato fuori da De Nipoti.

Nel primo tempo la partita si è giocata a ritmi molto bassi, con poche occasioni da gol. L’Atalanta Under 23 ha tenuto in mano il pallino del gioco per tutta la prima frazione, faticando però a trovare gli spazi giusti per colpire davanti, anche merito dell’Ostiamare che è stato ordinato in fase difensiva. Al 13′ Manzoni riceve dalla destra e colpisce di testa ma trova la risposta di Vertua in corner. I nerazzurri faticano a velocizzare la manovra offensiva anche per colpa di un campo che non ha aiutato i ragazzi di Beati. Al minuto 41 la grande occasione per sbloccare la partita: Misitano riceve palla in area, controlla e si gira bene e calcia forte con il mancino ma trova la grande risposta di Vertua.

Nella ripresa il copione non è cambiato: nerazzurri sempre in gestione del possesso e padroni di casa raccolti dietro a difendersi per provare a ripartire in contropiede. Al 73′ l’episodio dubbio nell’area dell’Ostiamare per il contatto tra Donsah e Steffanoni: nel tentativo di rinviare il pallone, il centrocampista dell’Ostiamare colpisce anche il piede del nerazzurro, ma dopo il controllo al VAR l’arbitro non ha assegnato il penalty. Dieci minuti più tardi ancora Donsah è intervenuto in scivolata fallosamente su Bertolini: stavolta il direttore di gara ha indicato il dischetto e il check al VAR ha confermato la decisione. Dagli undici metri, però, De Nipoti ha mandato il pallone a lato sulla sinistra. Negli ultimi minuti l’Ostiamare ha provato a spingere, senza riuscire a impensierire realmente l’Atalanta Under 23.

Nel post-partita, l’allenatore nerazzurro Nicola Beati ha commentato così il pareggio e la prestazione dei suoi: “Abbiamo provato a comandare il gioco dal basso e lo abbiamo fatto abbastanza bene, ma abbiamo sbagliato diverse scelte per leggerezza o errori tecnici, anche su un campo difficile e molto sabbioso su cui la palla scorreva lenta. Rispetto all’inizio siamo però cresciuti nel saper reggere partite sporche e di lotta, portando a casa il fatto di non aver subìto gol e l’ottima risposta di Bertini, che all’esordio in porta si è fatto trovare pronto. L’unico vero rammarico riguarda gli ultimi dieci minuti dopo il rigore, quando siamo usciti dal nostro calcio: l’errore dal dischetto capita a chi si prende la responsabilità di calciarli, speriamo che altre volte Tommaso ci faccia vincere”. I nerazzurri tornano in campo mercoledì 25 novembre a Caravaggio per recuperare in infrasettimanale la partita contro il Pineto.

Ostiamare-Atalanta Under 23 0-0

Marcatori: –

Ostiamare (4-3-3): Vertua; Vagnoni, Brosco, Piroli, Cotali; Buono (54’ Tonin), Donsah (87’ Tosku), Carbone; D’Andrea (71’ Badje), Papa Wade (71’ Parigini), Spinosa. A disp Fabiano, Morlupo, Orfano, Tonin, Badje, Parigini, Galastri, Tesauro, Castaldo, Tosku. All. D’Antoni

Atalanta Under 23 (4-3-3): Bertini; Guerini, Isoa (82’ Puljic), Plaia, Navarro; Levak (82’ De Nipoti), Pounga, Steffanoni; Manzoni (60’ Bonanomi), Diao (70’ Baldo), Misitano (70’ Bertolini). A disp Bugli, Anelli, Rossi, Simonetto, Bonanomi, Baldo, Ghislandi, Bertolini, Puljić, Camara, Rinaldi, Pedretti, De Nipoti, Mencaraglia. All. Beati

Arbitro: Kovacecic

Ammoniti: Manzoni (31’), Buono (38’), Donsah (83’), Vagnoni (92’) per gioco falloso

Espulsi: –

Recupero tempo: pt 0’, st 8’