Treviglio. Oltre un mese di iniziative, con la pista di pattinaggio, le luminarie, le parate e gli appuntamenti dedicati ai bambini. Torna “Winter in Treviglio”, la rassegna natalizia promossa dal Comune e dal Distretto del Commercio, che accompagnerà la città dal 20 novembre al 6 gennaio. Il primo appuntamento è con “Treviglio on ice”, la pista di pattinaggio allestita in piazza Setti, che aprirà venerdì 20 novembre alle 14.30 e sarà inaugurata ufficialmente sabato 21 alle 17.30.

Il programma entrerà nel vivo domenica 22 novembre con l’accensione delle luminarie e l’arrivo di Rudolph, la renna raccontastorie. L’appuntamento è alle 17 in piazza Manara, dove Babbo Natale arriverà dopo aver attraversato il centro insieme a due elfi, tra trampoli, monociclo e hula hoop. Nel pomeriggio, dalle 15, i portici del Comune ospiteranno un laboratorio creativo gratuito per i bambini. Rudolph sarà allestita nel cortile del Municipio, dove proporrà fiabe e racconti natalizi. L’installazione sarà visitabile il venerdì pomeriggio e nei fine settimana fino al 10 gennaio, oltre che tutti i giorni dal 21 al 24 dicembre. Domenica 22 novembre partiranno anche le aperture domenicali dei negozi.

La prima settimana prevede altri appuntamenti per i più piccoli. Sabato 21 novembre il Teatro d’Accapo porterà al Teatro Nuovo lo spettacolo “Viaggiando per il mondo s’impara”, dedicato anche alla presentazione delle attività di ABIO a sostegno dei bambini ricoverati in ospedale. Alle 16.30, in biblioteca, è invece in programma “Storie incredibili”, narrazione a cura di Teatroallosso nell’ambito del Buon Tempo Festival. Entrambi gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita.

Domenica 29 novembre sarà la volta della Parata di Natale, con trampolieri luminosi, danze e acrobazie nelle vie e nelle piazze a partire dalle 15.45. Alle 16 il Teatro Nuovo ospiterà “Cappuccetto Rosso”. Al termine dello spettacolo, un corteo accompagnerà le famiglie fino a piazza Cameroni, dove intorno alle 17.30 saranno accese le grandi renne luminose, realizzate con il contributo di Assopip e dell’Associazione Imprenditori Trevigliesi. La giornata si concluderà con una merenda a base di cioccolata calda, organizzata dal Comune e dall’Associazione Amici dei Pompieri.

A dicembre il calendario proseguirà tra musica, tradizione e appuntamenti commerciali. Sabato 5 dicembre saranno accesi il grande albero di Natale, installato da Bcc Carate e Treviglio, e il presepe in piazza Garibaldi. Nella stessa occasione sarà inaugurata l’illuminazione scenografica della facciata del Comune. Dal 7 dicembre al 7 gennaio le chiese cittadine ospiteranno l’esposizione dei presepi d’autore, mentre martedì 8 dicembre al PalaFacchetti – Bcc Carate e Treviglio Arena è in programma il Grande Concerto di Natale con il Corpo Musicale Città di Treviglio e diversi artisti ospiti.

Sabato 12 dicembre piazza Garibaldi ospiterà la festa di Santa Lucia, con animazione, caramelle e sorprese per i bambini. Il 19 dicembre spazio al gospel. Domenica 20 dicembre sono previsti “Metti in moto la solidarietà”, il mercatino “Antico in via – Speciale Natale”, il concerto itinerante dello Stecchino d’Oro e lo spettacolo musicale “Red Christmas” al Teatro Nuovo.

Il 24 dicembre il centro sarà animato dallo shopping natalizio e dai mercatini in piazza Cameroni. Il 26 dicembre si terrà il tradizionale mercato del sabato. Tra gli appuntamenti di fine anno figura anche l’apertura al pubblico del MAST, il Museo Archeologico e Storico Treviglio, fissata per mercoledì 30 dicembre. Giovedì 31 dicembre tornerà invece il Capodanno a TreviglioFIERA, con cenone e musica dal vivo.

La rassegna si chiuderà mercoledì 6 gennaio con la festa della Befana in piazza Cameroni e il concerto di inizio anno dedicato ai valzer viennesi.

“Winter in Treviglio è molto più di un calendario di eventi: è il modo in cui la nostra comunità si ritrova, valorizza i propri spazi e accoglie chi sceglie Treviglio per vivere l’atmosfera delle feste – dichiara il sindaco Juri Imeri –. Anche quest’anno è stato fatto uno straordinario lavoro di sinergia tra tanti uffici comunali, Distretto del Commercio e numerose associazioni e realtà del territorio per offrire un programma diffuso e di qualità, pensato in particolare per i bambini, i giovani e le famiglie, ma che offre anche importanti occasioni per ogni fascia di età. Animazione, cultura, solidarietà, shopping e aggregazione sono tutti elementi che dal 20 novembre al 6 gennaio avranno ancora di più un punto di riferimento importante nella nostra città. Ringrazio tutte e tutti coloro con cui ho condiviso il percorso di programmazione e pianificazione”.