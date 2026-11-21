Come funzionano i meccanismi neuromeccanici che regolano il movimento umano? Come la loro comprensione può aiutare a ottimizzare la prestazione atletica, migliorare il recupero funzionale e la qualità di vita in ogni età, dall’infanzia alla vecchiaia? Quesiti ai quali prova a dare una risposta il Physio-Motion Lab inaugurato lo scorso 18 maggio negli spazi del Cus Bergamo di Dalmine, il laboratorio di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo nato grazie a un investimento complessivo di 550mila euro, finanziato per 430mila euro da Fondazione ANTHEM * e 120mila dal progetto MOST.

Diretto da Elena Bergamini, professoressa del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione dell’Università degli studi di Bergamo e vicepresidente di SIAMOC, Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica, il laboratorio conduce un’analisi integrata del gesto motorio mettendo in relazione competenze scientifiche, tecnologie avanzate e applicazioni concrete.

Il centro dispone di sistemi di cattura optoelettronici, sensori inerziali indossabili e dispositivi per la misurazione delle forze e delle pressioni plantari, affiancati da innovativi modello computazionali. A queste tecnologie si aggiungono strumenti per la valutazione dell’attività muscolare e cerebrale, della funzione cardiopolmonare, della composizione corporea e dei principali parametri metabolici. Un insieme di strumenti che, combinati, consentono non solo di osservare come si muove il corpo, ma anche comprendere perché si muove in un determinato modo e quali fattori ne possono influenzare l’efficienza.

Quattro gli ambiti di ricerca su cui si sta muovendo il Physio-Motion Lab, a partire dall’attività sportiva, individuale o di squadra, amatoriale o agonistica, con l’obiettivo di ottimizzare la prestazione e contribuire alla riduzione del rischio di infortunio: il lavoro è partito dal ciclismo, in particolare sull’aspetto del bike fitting e sulla comprensione dei fattori che determinano la prestazione. Un’attività che ha visto il coinvolgimento anche di Damiano Cunego, ex professionista già vincitore del Giro d’Italia.