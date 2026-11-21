Bergamo. Si è svolto sabato 21 novembre, all’auditorium Antonio Gramsci, il convegno “Le nostre vite, i nostri diritti – Persone trans tra lavoro, salute e genitorialità”, realizzato da Arcigay Bergamo Cives Aps nell’ambito delle attività del Tavolo permanente contro l’omolesbobitransfobia del Comune di Bergamo, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e con il supporto organizzativo di CAd SOS Iride.

Una mattinata caratterizzata da testimonianze personali particolarmente intense ed emozionanti, che hanno raccontato le difficoltà, le esperienze e i percorsi di autodeterminazione delle persone trans, affrontando temi fondamentali come il riconoscimento dell’identità nel mondo del lavoro, la disabilità e la genitorialità. Agli interventi di Lisa Ceriani, Andrea Di Martino, Miriam Bonvini e Jasmine Piattelli, coordinati da Christian Leonardo Cristalli, si è accompagnata un’ampia e sentita partecipazione del pubblico, con numerose domande e riflessioni che hanno arricchito il confronto.

Presenti anche l’assessora Marzia Marchesi, Barbara Carsana, coordinatrice del Tavolo permanente contro l’omolesbobitransfobia, e Stefano Chinotti, delegato dalla Sindaca al coordinamento dell’Ufficio per i Diritti del Comune di Bergamo. La presenza istituzionale ha confermato la sensibilità e l’impegno dell’amministrazione comunale, che negli ultimi mesi ha compiuto passi concreti per il riconoscimento dei diritti, attraverso la costituzione dell’Ufficio per i Diritti e l’introduzione dell’identità alias sulle tessere di abbonamento Atb, consentendo alle persone trans di utilizzare il proprio nome d’elezione.