Fuori Classe – come è ormai noto a molti – racconta esempi significativi e positivi che sono presenti nella realtà scolastica del nostro territorio. Questa settimana, per la prima volta, ospitiamo la riflessione di uno studente: un fuoriclasse di quinta superiore che mi ha scritto dopo essere venuto a conoscenza di questa rubrica, con il desiderio di raccontare la sua esperienza di studio all’estero. Un’esperienza che parla di ostacoli e scoperte, di barriere che cadono e di tutta una scuola che, quando sa accompagnare, diventa davvero fuoriclasse. Con il suo permesso la pubblichiamo integralmente, così come è arrivata

Il mio Erasmus a Marmande

Il 25 maggio sono partito per Marmande, in Francia, grazie al progetto Erasmus VET proposto dalla mia scuola. Mi aspettavano due settimane di tirocinio, ma di questa esperienza porto con me anche le città visitate, le serate con il gruppo e, soprattutto, una maggiore fiducia in me stesso.

La particolarità di questo progetto è stata poter vivere la Francia attraverso un’esperienza di lavoro. Non si trattava soltanto di visitare luoghi nuovi: per due settimane ho avuto un ruolo e dei compiti da svolgere in un’azienda del territorio. Nel mio caso, questo ha significato entrare nella vita di una mediateca e contribuire ad alcuni dei suoi servizi.

Già all’andata abbiamo avuto l’occasione di fermarci a Tolosa e fare un giro della città. Poi abbiamo raggiunto Marmande, dove ho lavorato in una mediateca. Il mio compito principale era preparare testi in Braille per una bambina cieca che frequentava la biblioteca. Per farlo utilizzavo la dattilobraille, una macchina che imprime su fogli, spesso di cartoncino, i puntini che compongono le lettere dell’alfabeto Braille. Le etichette che preparavamo venivano poi incollate direttamente sui libri destinati alla bambina.

Eccomi al lavoro nella mediateca di Marmande, durante la trascrizione dei libri in Braille.

Mi piace impegnarmi e prendere iniziative, così ho installato sui computer della mediateca alcuni screen reader, programmi che leggono ad alta voce i contenuti dello schermo e aiutano le persone con disabilità visiva a utilizzare il computer. Ho anche realizzato un documento per presentare tutti i servizi della struttura. Sono contento di aver potuto dare il mio contributo attraverso queste attività e sentirmi utile.

Con l’aiuto degli insegnanti, che si alternavano alla mediateca insieme a me, abbiamo anche ritagliato delle figure geometriche per rendere i libri più interattivi. Il lavoro non si limitava quindi alla scrittura delle etichette: comprendeva anche la preparazione di elementi da esplorare attraverso il tatto. Queste attività, insieme agli screen reader, avevano come filo comune l’accessibilità dei contenuti.

Durante il primo fine settimana siamo stati a Bordeaux, dove abbiamo visitato diversi luoghi. Quello che mi è piaciuto di più è stato il museo di storia della città: tra le visite fatte, è quella che mi ha colpito e divertito maggiormente.

Queste tappe hanno arricchito il soggiorno e si sono affiancate alle giornate dedicate al tirocinio. Di Tolosa ricordo il giro fatto all’andata; di Bordeaux, soprattutto, la visita al museo. Sono esperienze che fanno parte del mio racconto della Francia tanto quanto il lavoro svolto a Marmande.

Abbiamo partecipato anche alla festa della gioventù, con giochi sull’Unione Europea e altre attività. La cosa più bella, per me, è stata stare insieme e divertirmi in compagnia. Lo stesso vale per le serate trascorse in piazza a chiacchierare con i miei compagni e i professori: sono tra i momenti che ricordo con più piacere.

Naturalmente, non è stato tutto facile. La convivenza con i compagni di camera è stata una delle difficoltà maggiori. Condividere gli spazi e adattarsi alle abitudini degli altri mi ha messo alla prova, ma anche questo ha fatto parte dell’esperienza.

Stare bene insieme durante una serata e condividere una camera sono due esperienze diverse. Per questo, quando ripenso al viaggio, considero anche la convivenza una parte importante del percorso. I momenti difficili non cancellano quelli belli: entrambi fanno parte di ciò che ho vissuto con i miei compagni.

Se dovessi dire che cosa mi ha lasciato questo viaggio, sceglierei una parola: autostima. Lavorare in un ambiente nuovo e riuscire a dare un contributo mi ha aiutato a credere di più nelle mie capacità.

All’inizio facevo un po’ di fatica a ricordare come si scrivessero le lettere in Braille, perché non è l’alfabeto che uso di solito. Dopo un paio di giorni, però, il gesto diventava un automatismo. Personalmente non amo usare il Braille, ma sapere che quel lavoro era utile mi ha dato un motivo per impegnarmi anche in un’attività che non era tra le mie preferite.

La parte che mi interessava di più, comunque, era chiacchierare con i professori e con le persone del posto che lavoravano in mediateca. Quelle conversazioni erano anche un’occasione per fare pratica con il francese. Accanto ai compiti da svolgere, c’era quindi il piacere di parlare con chi condivideva con me le giornate in biblioteca.

Per questo voglio ringraziare la mia scuola e il Preside, che mi hanno dato l’opportunità di partecipare. Sono tornato da Marmande con tanti ricordi e con la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile. Soprattutto, sono tornato più sicuro di me.

Facendo seguito a questa significativa testimonianza, ho effettuato una breve intervista al Dirigente Scolastico dell’I.S. “Romero” di Albino Salvatore Inglima.

1 – Dopo aver letto la riflessione di questo studente ho pensato di chiederti un commento: che cosa ti ha colpito e come hai accolto il fatto che un tuo studente abbia voluto raccontare la sua esperienza alla rubrica di un giornale locale?

Mi ha colpito profondamente il desiderio di Gabriel, studente non vedente (ndr: lo studente preferisce questo termine a quello di ipovedente) dell’ISIS Romero di Albino, di raccontare, attraverso la rubrica di un giornale locale, la propria esperienza di mobilità all’estero nell’ambito del progetto Erasmus VET.

Ho accolto questa iniziativa con grande emozione e orgoglio, perché ho riconosciuto non soltanto il coraggio di mettersi in gioco e raccontarsi, ma anche la consapevolezza di avere una storia autentica e significativa da condividere con gli altri.

La sua testimonianza rappresenta molto più del racconto di un’esperienza formativa all’estero: restituisce il valore di un percorso di crescita personale, di autonomia, di scoperta e di superamento dei propri limiti. È anche una testimonianza concreta di quanto le esperienze di mobilità internazionale possano essere occasioni preziose di inclusione, crescita e socializzazione. Ho vissuto questa opportunità come un importante riconoscimento del percorso compiuto e, soprattutto, come un’occasione per dare valore alla sua voce, alle sue emozioni e alle sue conquiste. Credo, infatti, che quando uno studente sente il desiderio di condividere pubblicamente la propria esperienza, significa che ha trovato uno spazio in cui si è sentito ascoltato, accolto e valorizzato.

Per chi opera nel mondo della una delle soddisfazioni più grandi è quella di vedere uno studente riconoscere il valore del proprio percorso, acquisire fiducia nelle proprie possibilità e diventare, attraverso la propria testimonianza, una fonte di ispirazione e un messaggio positivo per gli altri.

È in momenti come questi che si comprende pienamente il significato più profondo dell’educazione: non soltanto trasmettere conoscenze, ma accompagnare ogni persona nella scoperta e nella valorizzazione delle proprie potenzialità.

2 – Quali sono stati gli ostacoli principali (ndr: ostacoli che posso testimoniare in prima persona) organizzativi, burocratici e didattici nel sostenere un’esperienza all’estero per uno studente con disabilità? Come li avete affrontati?

Premesso che l’Agenzia Nazionale INAPP sostiene con forza la priorità dell’inclusione, agevolando e valorizzando le mobilità dei soggetti con minori opportunità, non posso negare che l’organizzazione della mobilità di Gabriel ha rappresentato una sfida articolata, a partire dall’individuazione dell’ente ospitante. Questo primo ostacolo è stato superato grazie al solido rapporto di fiducia instaurato nel tempo con i partner di Marmande: la mediateca ha infatti accolto con entusiasmo la sua candidatura, proponendo un’attività adeguata e utile. Successivamente si sono presentate due nuove necessità: reperire una macchina dattilobraille e individuare degli insegnanti disponibili ad affiancare Gabriel durante lo stage, sfide entrambe risolte con successo grazie al supporto dell’Unione Ciechi, dei docenti della scuola e in particolar modo del prof Ricci che è il referente Erasmus Vet del “Romero”.

3 – Che cosa ha insegnato questa esperienza alla scuola nel suo complesso, al di là del singolo caso?

L’esperienza di due settimane vissuta all’estero dal nostro studente Gabriel ha dimostrato che, quando la scuola sa riconoscere e valorizzare le potenzialità di ciascuno, le differenze non rappresentano un limite, ma diventano una risorsa per l’intera comunità.

Ha sicuramente sottolineato concretamente che ogni studente deve essere protagonista attivo del proprio percorso formativo, indipendentemente dalle proprie condizioni di partenza.

Questa esperienza ha rafforzato in me una convinzione fondamentale: una scuola realmente inclusiva è quella che non si limita a garantire l’accesso alle opportunità, ma crea le condizioni affinché ciascuno possa viverle pienamente, sviluppando autonomia, fiducia e consapevolezza delle proprie capacità, diventando così protagonista del proprio futuro.

È questa, a mio avviso, la responsabilità pedagogica e sociale prioritaria della scuola.