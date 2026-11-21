Il riconoscimento|
Morì sulla Presolana nel tentativo di salvare un compagno: Medaglia al Valor Civile alla memoria di Antonio Tinti
Il riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica è stato consegnato dal prefetto Luca Rotondi ai familiari dell’escursionista, che perse la vita l’8 gennaio 2017
Bergamo. Si gettò all’inseguimento di un compagno che stava scivolando lungo un canalone ghiacciato, riuscendo ad afferrarlo nel disperato tentativo di salvarlo. Un gesto di coraggio che costò la vita a entrambi. A quasi dieci anni dalla tragedia avvenuta sul massiccio della Presolana, Antonio Tinti è stato insignito alla memoria della Medaglia al Valor Civile, conferita dal Presidente della Repubblica con decreto del 26 febbraio 2026.
La cerimonia di consegna si è svolta nella mattinata di giovedì 19 novembre, al Palazzo del Governo di Bergamo, dove il prefetto Luca Rotondi ha consegnato l’onorificenza ai familiari dell’escursionista, residente a Bedizzole, in provincia di Brescia.
I fatti risalgono all’8 gennaio 2017, quando Tinti si trovava sulla Presolana, nel territorio comunale di Castione, per un’escursione in montagna insieme ad alcuni conoscenti. Durante la discesa di un canale innevato, uno dei componenti del gruppo perse l’equilibrio a causa del terreno ghiacciato, iniziando a scivolare verso valle a velocità crescente, senza riuscire a trovare un appiglio per arrestare la caduta. Tinti non esitò a intervenire. Si lanciò all’inseguimento del compagno e riuscì a raggiungerlo e ad afferrarlo, ma entrambi precipitarono sulle rocce, riportando ferite mortali, prima di rovinare a valle.
Un gesto ricordato nella motivazione ufficiale dell’onorificenza, che ripercorre gli ultimi istanti dell’escursionista e ne riconosce l’eccezionale altruismo: “Straordinario esempio di virtù civiche e di umana solidarietà, condotte fino all’estremo sacrificio”.
La cerimonia in Prefettura si è svolta in forma riservata, alla presenza della moglie, delle figlie, dei genitori e dei fratelli di Antonio Tinti, accompagnati dal sindaco di Bedizzole, il Comune bresciano in cui l’uomo risiedeva. Un riconoscimento che rende omaggio al coraggio di un uomo che, di fronte al pericolo, scelse di mettere a rischio la propria vita per tentare di salvarne un’altra.