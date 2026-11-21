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Mercatini di Natale, cioccolato, teatro dialettale e la mostra felina: il week-end in provincia
Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 21 e domenica 22 novembre
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano i Mercatini di Natale a Castione della Presolana e a Clusone, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone, la nuova edizione di “CioccolanDossena” (domenica) a Dossena e la mostra felina internazionale ad Azzano San Paolo.
Da annotare, inoltre, spettacoli contro la violenza sulle donne, “Il profumo dei ricordi” a Casnigo, “Ricordati di me” a Premolo, teatro dialettale, “Gran Galà d’autunno” a Grumello del Monte, “Porsellere – Ol mahadùr in da curt” a Sellere (frazione di Sovere), la sagra alpina novembrina a Lallio, il mercatino del vintage e della creatività a Sarnico, “Luca Bono – L’illusionista” al cineteatro Gavazzeni di Seriate, i dinosauri a Le Due Torri e altro ancora.
Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 21 e domenica 22 novembre.
ALBANO SANT’ALESSANDRO
ALZANO LOMBARRDO
AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA
BERZO SAN FERMO
BOLGARE
BOTTANUCO
BRIGNANO GERA D’ADDA
BRUSAPORTO
CASNIGO
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CLUSONE
COSTA DI MEZZATE
DALMINE
DOSSENA
FARA GERA D’ADDA
GRUMELLO DEL MONTE
LALLIO
LOVERE
MAPELLO
MARTINENGO
MONTELLO
MOZZO
NEMBRO
OSIO SOTTO
PONTERANICA
PREMOLO
PRESEZZO
RIVA DI SOLTO
ROVETTA
SARNICO
SERIATE
SOVERE
STEZZANO
TERNO D’ISOLA
TREVIGLIO
VERTOVA
VILLA D’ALME’
ZOGNO