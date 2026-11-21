Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano i Mercatini di Natale a Castione della Presolana e a Clusone, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone, la nuova edizione di “CioccolanDossena” (domenica) a Dossena e la mostra felina internazionale ad Azzano San Paolo.