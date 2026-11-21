La casa di comunità di Trescore

Seriate. È scontro tra il Sindacato Medici Italiani (Smi) e l’Asst Bergamo Est sull’impiego dei medici di famiglia nelle Case di Comunità. Il sindacato ha inviato una diffida formale all’azienda sanitaria, contestando la possibilità che vengano predisposti elenchi dei professionisti che non aderiscono alle richieste di prestare servizio nelle strutture territoriali. Una pratica che lo Smi definisce, con toni duri, una possibile forma di “proscrizione” nei confronti dei medici contrari all’obbligo.

A rendere pubblica l’iniziativa, sabato 21 novembre, è Rocco Imerti, segretario regionale dello SMI Lombardia, che contesta la legittimità dell’impiego obbligatorio dei medici di medicina generale nelle Case di Comunità. Al centro della controversia c’è l’interpretazione delle disposizioni contrattuali che regolano l’attività dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Secondo il sindacato, infatti, il contratto collettivo nazionale della medicina generale non prevede un obbligo di servizio orario nelle Case di Comunità nei termini contestati. Da qui la diffida indirizzata al Dipartimento Cure Primarie dell’Asst Bergamo Est, con la quale lo Smi chiede di non formalizzare eventuali liste di medici classificati come “non respondent”, ossia professionisti che non hanno risposto o aderito alle richieste di partecipazione.

La questione si inserisce in un confronto più ampio sull’organizzazione delle Case di Comunità, le strutture previste dalla riforma della sanità territoriale per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e favorire l’integrazione tra medici di famiglia, specialisti e altri professionisti. Il sindacato ricorda di non aver sottoscritto l’accordo stralcio del 23 giugno 2026, del quale contesta la validità giuridica: ha presentato un ricorso al Tar del Lazio, la cui discussione è prevista per il 27 marzo 2027. Fino alla pronuncia dei giudici, l’organizzazione ribadisce la propria contrarietà all’applicazione delle disposizioni contestate ai medici di assistenza primaria.

Non è soltanto una questione contrattuale. Il sindacato solleva anche il tema della sicurezza sul lavoro, sostenendo che per i medici convenzionati, a differenza del personale dipendente, non sarebbero attualmente garantite adeguate tutele rispetto ai rischi professionali connessi all’attività nelle Case di Comunità. Una criticità che, secondo lo Smi, era già stata segnalata durante la riunione della Delegazione Trattante Regionale dello scorso 27 ottobre. Nella stessa occasione, riferisce il sindacato, il direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Mario Melazzini, avrebbe invitato le aziende sanitarie a evitare atteggiamenti conflittuali nei confronti dei medici di assistenza primaria.

A complicare ulteriormente i rapporti con l’Asst Bergamo Est è anche il mancato coinvolgimento dello SMI nel tavolo tecnico sulle Case di Comunità, riunitosi a Seriate il 13 ottobre. Il sindacato lamenta di essere stato escluso dal confronto e di non aver ricevuto risposte alle sollecitazioni inviate. “È buona norma democratica nei consessi di confronto sindacale assicurare la presenza di tutte le organizzazioni rappresentative”, sottolinea lo Smi, secondo cui ogni sigla dovrebbe poter partecipare alle discussioni, indipendentemente dal proprio peso numerico. Da qui anche la richiesta di verificare l’effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali della medicina generale coinvolte nelle trattative.