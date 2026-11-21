Bergamo. “Poca crescita, risposte spot, meno tutele”. Il giudizio del Partito Democratico bergamasco sulla Legge di Bilancio 2027 si traduce in una bocciatura netta nel corso della conferenza stampa convocata venerdì 20 novembre nella sede provinciale di via San Lazzaro. Ad aprire i lavori è stato il segretario provinciale Gabriele Giudici, che ha inquadrato subito il nodo politico dell’iniziativa: “In Bergamasca abbiamo una situazione ottima dal punto di vista occupazionale, ma ci sono delle nubi all’orizzonte sul piano sociale, lavorativo e produttivo. Davanti a queste preoccupazioni non c’è una risposta adeguata da parte del governo”.

A snocciolare i numeri del quadro economico è stato il senatore Antonio Misiani, responsabile economico nazionale del Partito Democratico: “I numeri raccontano un Paese molto distante dalla narrazione del governo: nel terzo trimestre del 2026 il Pil è fermo, l’inflazione è risalita al 5,5% a ottobre e da sei mesi i salari sono tornati a perdere potere d’acquisto”. Secondo le stime Istat di novembre richiamate in conferenza stampa, la crescita si attesterà allo 0,9% nel 2026 e scenderà allo 0,6% nel 2027 (quattro decimi in meno rispetto alle previsioni programmatiche dell’esecutivo, replicando il +0,6% del 2025), mentre gli investimenti fissi lordi rallentano dal +3,9% del 2025 al +2,9% del 2026 fino al +1,0% del 2027 e i consumi delle famiglie frenano dall’1,2% allo 0,6%, a fronte di una pressione fiscale stimata dall’Osservatorio Cpi in aumento dal 43% al 43,2% del Pil. “È una manovra modesta, di galleggiamento e cortissimo respiro – ha incalzato Misiani –. Ben 31 misure sono finanziate solo per il 2027, l’anno delle elezioni, per 9 miliardi di euro: un terzo della manovra è provvisorio e dall’anno dopo saranno problemi del governo che verrà”. Duro anche l’affondo sulle pensioni, con il taglio della rivalutazione sugli assegni superiori a quattro volte il minimo (da 2.500 euro lordi): “Per la seconda volta tagliano la rivalutazione del ceto medio per 1,4 miliardi lordi all’anno: dire che fanno cassa sui pensionati è sostanzialmente la verità”.

Sul versante sociale gli esponenti del Pd hanno richiamato i dati sulla fragilità nel Paese: 5,4 milioni di persone (2,1 milioni di famiglie, con un’incidenza individuale del 9,3%, dell’8,8% nel Nord-Ovest, del 12,5% tra i minori e del 12,1% tra i 18 e i 34 anni) vivono in povertà assoluta e 8,7 milioni in povertà relativa. Per contrastare l’erosione dei redditi il Partito Democratico ha presentato con le altre opposizioni un pacchetto unitario di 18 emendamenti centrato su riduzione strutturale del cuneo fiscale, salario minimo, rafforzamento della contrattazione, politiche abitative per i giovani e servizi alle famiglie, chiedendo inoltre di correggere la norma che spalma in dieci anni i crediti del Superbonus, definita da Misiani “una mannaia sulle piccole e medie imprese”. Proprio sulle difficoltà del tessuto produttivo si è soffermato il deputato Vinicio Peluffo, vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, illustrando i 111 emendamenti dedicati a imprese ed energia: “Il comparto dell’automotive attraversa un momento delicato e questo governo ha tagliato del 76% il fondo da 8 miliardi ereditato dal precedente esecutivo, reintegrandolo solo in minima parte. Chiediamo di ripristinarlo”. Peluffo ha poi acceso i riflettori sul costo delle bollette: “Le grandi imprese energivore dispongono di strumenti come l’interrompibilità o l’energy release; le piccole e medie imprese no, e restano caricate degli oneri generali di sistema. Vogliamo estendere anche a loro i contratti Ppa da fonti rinnovabili e destinare alla transizione i proventi delle aste Ets, di cui oggi solo 600 milioni su 4 miliardi tornano alle aziende”.

La stretta su Comuni e sanità

Dalle imprese ai bilanci municipali, il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi ha quantificato l’impatto della legge di bilancio sugli enti locali: ” Il saldo di parte corrente dei Comuni è in crisi perché i bisogni delle comunità crescono mentre le entrate sono cristallizzate: nel triennio 2026-2028 il comparto rischia di perdere 2 miliardi e 200 milioni di euro”. Gandi ha portato i conti del capoluogo orobico: “Per l’assistenza scolastica spendiamo 5,1 milioni e riceviamo appena 420 mila euro; sugli asili nido, pur avendone realizzati cinque nuovi con il Pnrr e coprendo oltre il 33% della domanda, su 11,5 milioni di spesa ne restano 8 a carico nostro e dalla manovra arriveranno poco più di 100 mila euro, mentre sui minori affidati dal tribunale spendiamo 5,8 milioni contro 270 mila euro di entrate”. Bocciata anche la cedolare secca per i negozi fino a 600 metri quadrati: “Senza l’obbligo di canone concordato, è un regalo solo ai proprietari dei muri e non aiuta i commercianti che ogni giorno alzano la saracinesca”.

Altrettanto critico il bilancio tracciato sul fronte sanitario e regionale dai consiglieri regionali Davide Casati e Jacopo Scandella (intervenuto in collegamento). Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come il Fondo sanitario nazionale, pur salendo nominalmente da 125,4 miliardi nel 2022 a 142,9 miliardi nel 2026, scenda in rapporto al Pil dal 6,27% al 6,14% (con 18,8 miliardi in meno rispetto al mantenimento della quota Pil 2022 nel quadriennio), mentre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure nel 2024 e le famiglie hanno sostenuto direttamente 42,4 miliardi di spesa sanitaria nel 2025. “I 2,3 miliardi previsti per il 2027 sono un terzo dei 6,8 miliardi chiesti dalle Regioni e ben lontano dai 3,48 miliardi necessari anche solo per coprire l’inflazione – ha sottolineato Casati –. Secondo le stime dello stesso assessorato al Welfare guidato da Bertolaso, per la Lombardia significa circa mezzo miliardo in meno, bruciato da inflazione e rinnovi contrattuali. Intanto si stanziano 1,6 miliardi per un voucher una tantum da 300 euro agli over 75 con reddito lordo imponibile sotto i 28 mila euro: una mancia elettorale da spendere magari nel privato, quando quei soldi servirebbero per assumere medici e infermieri”. Casati ha inoltre segnalato l’allarme sul trasporto pubblico locale (“a Bergamo si rischia un buco da 4 milioni di euro”), il silenzio sul fondo per le rette Alzheimer nelle Rsa e l’abolizione del bollo auto, che secondo l’assessorato regionale crea “una squadratura tra gli 80 e i 120 milioni”. Sulla stessa linea Scandella: “Mai come in questa stagione si vede una Conferenza Stato-Regioni a guida centrodestra fare le barricate contro il governo: è evidente che si fa cassa sulle Regioni e si sottraggono anche le risorse dell’idroelettrico necessarie per investire sui territori”.

I numeri della Bergamasca