Pianico. Due moto che circolavano abitualmente senza assicurazione e revisione, uno dei quali con una targa appartenente a un altro mezzo. Alla guida, in un caso, un uomo che non aveva mai conseguito la patente e, nell’altro, un conducente con la patente sospesa a tempo indeterminato per la perdita dei requisiti psicofisici. È quanto emerso da due controlli effettuati dalla Polizia locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza nel Comune di Pianico, rispettivamente il 5 e il 19 novembre. In entrambi i casi i ciclomotori sono stati sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

A far scattare gli accertamenti è stato il sistema di lettura targhe, attraverso il quale gli agenti hanno individuato due mezzi che transitavano regolarmente sul territorio comunale pur risultando privi della copertura assicurativa obbligatoria e della revisione periodica. Dall’analisi dei dati sono quindi partiti servizi di monitoraggio mirati, organizzati per rintracciare i veicoli e verificare le irregolarità.

Il primo intervento risale al 5 novembre, quando gli agenti hanno fermato uno dei due ciclomotori. Il controllo ha confermato l’assenza di assicurazione e revisione, facendo emergere anche un’ulteriore violazione: il conducente, proprietario del mezzo, non aveva mai conseguito la patente di guida. Due settimane più tardi, il 19 novembre, la Polizia locale ha individuato anche il secondo ciclomotore. In questo caso gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il mezzo circolava con una targa appartenente a un altro ciclomotore, oltre a essere sprovvisto di assicurazione e revisione. Il conducente è risultato inoltre titolare di una patente sospesa a tempo indeterminato per il venir meno dei requisiti psicofisici necessari alla guida.

Per entrambi i veicoli è scattato il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, insieme agli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa. L’operazione, sottolinea il Comando, è il risultato dell’utilizzo combinato delle tecnologie di controllo e dell’attività quotidiana degli agenti sul territorio. Il sistema di lettura targhe ha infatti consentito di individuare le anomalie e di organizzare successivamente controlli mirati.

“La tecnologia rappresenta uno strumento prezioso, ma è la capacità professionale degli operatori di interpretare le informazioni, approfondire le anomalie e trasformarle in interventi concreti a fare la differenza”, commenta Gabriele Pezzotti, comandante della Polizia locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza.