Sono minuti febbrili, perché sto scrivendo queste righe pochissime ore prima di iniziare GTA VI, il videogioco più atteso del decennio e scusate se questa settimana la mia priorità non sono le serie tv. Però ehi, questo fuori dal podcast, perché qui dentro basta registrare prima dell’uscita, per essere ancora sicuri di avere la mente al posto giusto per parlarvi di cose seriali. Poi ecco, sulla prossima settimana non garantisco, però vediamo come va…