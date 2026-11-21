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L’ultima puntata prima di iniziare GTA VI
Sono minuti febbrili, perché sto scrivendo queste righe pochissime ore prima di iniziare GTA VI, il videogioco più atteso del decennio e scusate se questa settimana la mia priorità non sono le serie tv. Però ehi, questo fuori dal podcast, perché qui dentro basta registrare prima dell’uscita, per essere ancora sicuri di avere la mente al posto giusto per parlarvi di cose seriali. Poi ecco, sulla prossima settimana non garantisco, però vediamo come va…
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Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. Nel 2010 fonda serialminds.com, sito di riferimento per gli appassionati di serie tv. Per Bergamonews cura una rubrica di recensioni sui nuovi prodotti dell’industria.