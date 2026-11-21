Bergamo. L’intelligenza artificiale non è soltanto una questione tecnologica. È una trasformazione che riguarda il lavoro, la formazione, le imprese, la pubblica amministrazione e il modo in cui la società prende decisioni. È da questa consapevolezza che nasce il RAISE Centre, Research Centre for Responsible Artificial Intelligence, Society and Ethics dell’Università degli Studi di Bergamo, protagonista del convegno “Intelligenza artificiale responsabile ed etica. Dai principi alle pratiche”, ospitato venerdì 20 novembre nella sede di via Caniana. Al centro dell’incontro, il rapporto tra innovazione e responsabilità, con un confronto tra mondo accademico, istituzioni, imprese, banche e cooperative. A chiudere il senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, che ha richiamato la necessità di mantenere il controllo umano sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il RAISE Centre non nasce per cancellare il confronto tra tecnologia e società, ma per mantenerlo aperto. “Questo centro nasce non per risolvere questa tensione, anzi per custodirla, per preservarla – spiega Maria Francesca Murru, direttrice del Centro di Ricerca e Terza Missione RAISE dell’ Università degli studi Bergamo -. Il punto non è soltanto progettare tecnologie sulla base di ciò che le persone fanno o dovrebbero fare, ma comprendere perché le utilizzano, quali bisogni intercettano e quali conseguenze producono nei contesti reali. Perché l’intelligenza artificiale ci sta obbligando a rinnovare le domande che da sempre in realtà ci poniamo: chi siamo e cosa contraddistingue la nostra umanità”.

Il rettore Sergio Cavalieri ha ricordato come il lavoro sull’intelligenza artificiale a Bergamo sia iniziato ben prima dell’esplosione dei sistemi generativi. Dal tavolo interdisciplinare del 2023 sono nati un white paper, le linee guida di ateneo e un dottorato di ricerca che coinvolge competenze tecnologiche e umanistiche. “Il punto di forza del nostro centro di ricerca è affrontare il problema da diverse dimensioni”, ha sottolineato Cavalieri, evidenziando la necessità di mettere in dialogo discipline e sensibilità differenti.

Tre le principali linee di ricerca: l’intelligenza artificiale partecipativa, che coinvolge cittadini, utenti ed esperti nelle diverse fasi di sviluppo; l’etica e la governance, per trasformare principi come equità e trasparenza in pratiche condivise; e la comunicative AI, con un approfondimento sulle nuove forme di interazione tra persone e sistemi artificiali. RAISE guarda inoltre all’applicazione dell’IA nelle imprese, nella pubblica amministrazione, nel terzo settore, nella formazione e nei processi informativi. Un approccio interdisciplinare che, come sottolineato da Murru, vuole evitare che la tecnologia venga calata nei contesti reali senza comprenderne le dinamiche e le conseguenze.

L’intelligenza artificiale può diventare una leva per migliorare didattica, ricerca e processi amministrativi. La prorettrice all’Innovazione e Transizione Digitale Giovanna Barigozzi ha ribadito che l’IA deve essere un “un copilota” capace di valorizzare le competenze umane, senza sostituirle. Responsabilità, trasparenza, sicurezza e inclusione sono i principi che guidano le linee di indirizzo dell’ateneo, destinate a essere aggiornate con l’evoluzione degli strumenti. Il rischio, ha spiegato, è che un utilizzo non consapevole porti all’atrofia del pensiero critico, alla perdita di autonomia e a una confusione tra la velocità con cui si ottiene una risposta e ciò che si è realmente imparato.

Gabriele Torri, professore associato di Metodi matematici per l’economia e la finanza al Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bergamo, ha approfondito il rapporto tra le tecnologie di intelligenza artificiale e i processi organizzativi di imprese e istituzioni. “Abbiamo tanti provider che forniscono questo tipo di servizi a diversi livelli di sofisticazione, diversi costi, diversi tipi di organizzazione aziendale”, ha osservato, invitando a non limitare lo sguardo ai modelli più noti.

Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria e coordinatore del comitato per l’aggiornamento della strategia nazionale sull’IA, ha evidenziato la dimensione sociale della tecnologia: “Le riflessioni non sono di natura tecnica, ma sono necessariamente riflessioni quasi antropologiche, profondamente sociali”. Greco ha ricordato gli investimenti italiani nella ricerca, nelle competenze e nel sostegno alle imprese, indicando infrastrutture, energia e cybersicurezza tra le sfide decisive.

Onelia Rivolta, direttrice di AnciLab, ha portato il punto di vista dei comuni, alle prese con risorse limitate e modelli tecnologici in continua evoluzione. L’IA può migliorare servizi, gestione documentale, tributi, pratiche edilizie e pianificazione territoriale, ma servono competenze e possibilità concrete di sperimentazione. “Una persona non impara ad utilizzare questi strumenti se non può sperimentarli. Quindi ben vengano le strategie nazionali attuali che puntano alla diffusione di un cloud nazionale e pubblico, perché quando porti l’intelligenza artificiale in un comune uno degli ostacoli principali è far provare concretamente questi modelli”.

Giuseppe Guerini, presidente di Cooperatives Europe, ha posto l’accento sulla sovranità dei dati e sul ruolo della cooperazione. Il rischio, ha spiegato, è che cittadini, imprese e istituzioni diventino sempre più dipendenti dai grandi operatori che concentrano infrastrutture e informazioni. “Bisogna ristabilire una sovranità sui dati”, ha affermato, rilanciando il modello delle cooperative digitali come strumento di condivisione e autonomia.

Per Stefano Ierace, chief operating officer del Consorzio Intellimech, il problema delle imprese non è tanto l’accesso alla tecnologia quanto la capacità di adottarla. “La prima barriera è la competenza – ha osservato, evidenziando la difficoltà delle piccole realtà nel dotarsi delle professionalità necessarie -.Prima delle applicazioni, servono dati organizzati e competenze”.

Davide Masi, head of Risk, Data and AI Applications di Banco Bpm, ha raccontato la sfida della governance nel settore bancario. L’intelligenza artificiale generativa e gli agenti autonomi richiedono controlli, tracciabilità e competenze trasversali. “L’AI è un tema della banca in senso estremamente esteso”, ha spiegato, sottolineando la necessità di coinvolgere compliance, audit, risk e procurement. L’innovazione, soprattutto quando riguarda decisioni delicate come il credito, non può prescindere dalla verifica dei rischi e dalla responsabilità umana.

Luca Pedrazzini, direttore generale di Sorint.lab, ha infine insistito sulla necessità di orientare le aziende nella scelta degli strumenti e nella costruzione delle competenze. L’IA è un catalizzatore di innovazione e rende possibili attività prima difficili da realizzare, ma l’adozione deve tenere conto di dati, privacy, know-how e sicurezza. Anche per questo, ha rimarcato “è necessario fare sistema e condividere esperienze tra imprese”.

Nel corso del convegno è intervenuta anche Maria Alessandra Gallone, presidente di Ispra, che ha rimarcato il ruolo del sistema universitario nella formazione e nell’integrazione tra competenze scientifiche e umanistiche. “L’ intelligenza artificiale, strumento al servizio del ricercatore, non deve sostituirsi al metodo, all’esperienza e alla responsabilità, ma deve essere un grande compagno di viaggio”, ha affermato.

Butti: “Il timone lo abbiamo in mano noi”

L’intervento del senatore Alessio Butti ha allargato il confronto alla strategia nazionale, al trasferimento tecnologico, alle infrastrutture e alla responsabilità nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. “Il problema si chiama trasferimento tecnologico. È un problema che dobbiamo cercare di risolvere, e dobbiamo farlo molto velocemente”, ha affermato, sottolineando il divario ancora esistente tra ricerca, università e mondo delle imprese.

Butti ha annunciato la disponibilità per università e studenti universitari di accedere, gratuitamente, alla macchina quantistica inaugurata in Lombardia, invitando anche l’Università di Bergamo a prendere contatto con il Centro nazionale di ricerca scientifica Alessandro Volta. “La struttura – ha spiegato – dispone di 4.400 qubit e rappresenta un’opportunità per avvicinare l’intelligenza artificiale al calcolo computazionale avanzato”. Il sottosegretario ha richiamato anche il tema dei data center, chiedendo una classificazione che tenga conto non soltanto delle dimensioni e dei servizi offerti, ma soprattutto del consumo energetico e della rilevanza strategica delle attività ospitate.

Sul fronte della pubblica amministrazione, la linea del governo è quella di accompagnare la trasformazione attraverso la formazione e la riqualificazione, evitando di lasciare indietro i lavoratori. “Dobbiamo cominciare a pensare alla formazione costante nel tempo”, ha detto Butti, ribadendo il ruolo decisivo delle università.

Il passaggio più forte del suo intervento ha riguardato però il rapporto tra tecnologia e responsabilità. “Noi dobbiamo mantenere umano ciò che scegliamo di non delegare”, ha dichiarato il senatore. “Se accade qualcosa di negativo, di sbagliato in un processo, non può esserci l’alibi: ‘Ha sbagliato l’algoritmo’”, ha aggiunto, richiamando l’articolo 14 della legge 132 del 2025. L’essere umano, secondo il sottosegretario, deve restare responsabile delle decisioni e dei processi in cui interviene l’IA. “Per dire no alla macchina bisogna essere formati nel modo migliore”, ha sottolineato, indicando università e centri di ricerca come presidi fondamentali per costruire consapevolezza, competenze e capacità critica.