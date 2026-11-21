Bergamo. Una cerimonia per rendere omaggio alla patrona dell’Arma dei Carabinieri, ricordare i militari caduti in servizio e rinnovare la vicinanza alle loro famiglie. Nella mattinata di sabato 21 novembre, nella chiesa di Santo Spirito, in via Tasso a Bergamo, si sono svolte le celebrazioni in onore della Virgo Fidelis, protettrice dei carabinieri.

Alla cerimonia, iniziata alle 10,30, hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Alessandro Barone, accompagnato da una rappresentanza dei militari provenienti dai diversi comandi della Bergamasca, i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri e le principali autorità civili, militari e religiose della città.

La ricorrenza del 21 novembre riunisce tre momenti particolarmente significativi per l’Arma. Oltre alla celebrazione della Virgo Fidelis, si commemorano infatti l’85° anniversario della battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano, dedicata ai figli dei carabinieri che hanno perso un genitore.

La battaglia di Culqualber, combattuta nel novembre del 1941 in Etiopia, rappresenta una delle pagine più significative della storia dell’Arma. Circa 200 Carabinieri Reali del 1° Gruppo Mobilitato, impegnati nell’Africa orientale, resistettero nonostante l’accerchiamento da parte di forze nemiche numericamente superiori, combattendo fino all’estremo sacrificio. Ai pochi sopravvissuti venne riconosciuto l’onore delle armi. Per il valore dimostrato durante gli scontri, alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, oltre alle numerose decorazioni individuali assegnate ai militari.

Fu Papa Pio XII, nel 1949, a stabilire che la festa della Virgo Fidelis venisse celebrata il 21 novembre, in coincidenza con la Presentazione della Beata Vergine Maria e con l’anniversario della battaglia di Culqualber.

La giornata è stata anche l’occasione per ricordare l’impegno dell’Arma a sostegno degli orfani dei propri militari. Un’attività portata avanti dal 1948 attraverso l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (Onaomac), ente che si finanzia quasi esclusivamente grazie alle donazioni volontarie. Attualmente l’organizzazione assiste circa mille orfani, garantendo contributi economici fino al completamento del percorso di studi e un sostegno vitalizio a quelli con disabilità.