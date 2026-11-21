La giovane di Bergamo, scomparsa nel 2011 all’età di 14 anni a causa di un tumore, aveva affrontato la malattia con una profonda fede. Un nuovo passo verso la beatificazione, il cui percorso era iniziato nel 2019

Un altro passo verso la beatificazione di Giulia Gabrieli, la ragazza bergamasca morta a soli 14 anni dopo una lunga malattia. Sabato 21 novembre Papa Leone XIV ha riconosciuto le sue virtù eroiche, attribuendole il titolo di Venerabile. Un riconoscimento importante per la giovane, la cui storia di fede e speranza ha raggiunto negli anni tante persone, ben oltre i confini della Bergamasca.

Nata il 3 marzo 1997, Giulia abitava con i genitori, Antonio Gabrieli e Sara Lecchi, nel quartiere di San Tomaso de’ Calvi, a Bergamo. Come tante ragazze della sua età amava trascorrere il tempo con gli amici, stare in famiglia e viaggiare. La sua adolescenza era stata però segnata dalla diagnosi di un sarcoma alla mano, che l’aveva costretta ad affrontare due anni di cure e ricoveri. Un periodo difficile, durante il quale Giulia aveva trovato nella fede un sostegno fondamentale. Pur consapevole della gravità della propria condizione, aveva continuato a condividere pensieri e riflessioni sulla vita, sulla sofferenza e sulla morte, lasciando una testimonianza che avrebbe assunto un significato particolare anche dopo la sua scomparsa, avvenuta il 19 agosto 2011.

La sua esperienza è stata raccontata nel libro “Un gancio in mezzo al cielo”, scritto da Fabio Finazzi e pubblicato nel 2012 dalle Edizioni Paoline. Il volume ripercorre la vicenda della ragazza attraverso le sue parole e le riflessioni maturate durante la malattia. A custodirne la memoria sono anche i genitori, che dopo la morte della figlia hanno fondato l’associazione ConGiulia, impegnata in iniziative solidali rivolte soprattutto ai bambini e agli adolescenti che affrontano problemi di salute. Un modo per trasformare il ricordo della giovane in un aiuto concreto per altre famiglie.

Il percorso ecclesiastico per il riconoscimento della santità di Giulia era cominciato il 7 aprile 2019, quando il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, aveva dato ufficialmente avvio alla causa di beatificazione. La prima fase dell’iter, quella diocesana, si era conclusa il 12 settembre 2021. Ora il riconoscimento delle virtù eroiche da parte del Pontefice segna un ulteriore avanzamento. Con il titolo di Venerabile, la Chiesa riconosce che Giulia ha vissuto le virtù cristiane in modo eroico. Non si tratta ancora della beatificazione: per arrivare a quel traguardo sarà necessario il riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione.

“Una gioia desiderata, una gioia attesa, una gioia profonda”. Sono le parole con cui il vescovo Beschi ha accolto la notizia del decreto pontificio. Un’emozione che, spiega, nasce anche dal coinvolgimento personale nel percorso avviato dalla Diocesi per far conoscere la testimonianza della giovane. “La raccolta di tante testimonianze, il mio personale coinvolgimento, l’approfondimento dei suoi scritti, ha rappresentato un tesoro di vita cristiana che abbiamo consegnato ai collaboratori del Santo Padre”, sottolinea Beschi, ricordando la convinzione che la vicenda di Giulia potesse rappresentare un dono per la Chiesa, soprattutto per i bambini malati, i giovani e le loro famiglie.