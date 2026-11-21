Bergamo. Settantanove professionisti premiati per i 50 anni di laurea e 192 giovani medici e odontoiatri pronti a iniziare il proprio percorso professionale. Due generazioni a confronto, unite dall’impegno per la salute dei cittadini, nella Giornata del Medico e dell’Odontoiatra 2026, celebrata sabato 21 novembre nella Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo.

Tra i professionisti che hanno ricevuto il riconoscimento per il mezzo secolo trascorso dalla laurea figura anche Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bergamo. La cerimonia è stata l’occasione per rendere omaggio ai colleghi più esperti e accogliere i nuovi iscritti, protagonisti del tradizionale giuramento professionale. “I colleghi che festeggiano cinquant’anni di laurea hanno contribuito a fondare il Servizio sanitario nazionale – ricorda Marinoni nel suo intervento -. Oggi 192 giovani professionisti raccolgono il testimone del patrimonio più prezioso del nostro Paese”.

Il presidente dell’Ordine ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà che attraversano il sistema sanitario, a partire dalla necessità di garantirne la tenuta nel tempo. “La sostenibilità del Ssn è una sfida centrale per tutti i cittadini”, sottolinea, evidenziando come il tema riguardi più in generale il futuro del welfare europeo.

Guido Marinoni

Il primo Premio Suardi a un giovane medico di Barzana

Tra i momenti centrali della giornata anche la prima assegnazione del Premio Suardi per l’eccellenza nella Medicina di Famiglia e del Territorio, istituito dall’Ordine in collaborazione con l’Associazione Dott. Eugenio Suardi per valorizzare progetti innovativi capaci di migliorare l’assistenza sanitaria territoriale. Il riconoscimento è stato assegnato a Stefano Scalvedi, giovane medico di famiglia a Barzana, autore di un progetto dedicato alla diagnosi precoce dell’aneurisma dell’aorta addominale. La proposta prevede uno screening rivolto ai fumatori di età compresa tra i 65 e i 75 anni, integrato nell’attività della medicina generale, con l’obiettivo di individuare tempestivamente una patologia che può avere conseguenze particolarmente gravi. La commissione ha premiato la chiarezza degli obiettivi, la solidità scientifica e l’originalità del progetto, riconoscendone il potenziale nel rafforzare il ruolo dei medici di famiglia nella prevenzione.

Il premio è dedicato alla memoria del medico Eugenio Suardi, ricordato durante la cerimonia dalla figlia Cinzia Suardi, presidente dell’associazione che porta il suo nome. Il riconoscimento prevede un contributo economico di 2.500 euro, messo a disposizione dall’associazione. Su indicazione dello stesso Scalvedi, la somma sarà interamente devoluta all’Associazione Oncologica Bergamasca, rappresentata alla cerimonia dal consigliere Ezio Guidolin. “Le cure primarie rappresentano il primo e insostituibile fondamento del nostro Servizio sanitario – commenta Marinoni -. Il Premio Suardi assume quindi un significato simbolico particolarmente importante”.

L’Ordine conta 6.633 iscritti: 175 nuovi medici e 17 odontoiatri

La giornata è stata anche l’occasione per presentare il bilancio delle attività dell’Ordine, illustrato dalla segretaria Paola Pedrini e dalla vicepresidente Eugenia Belotti. Attualmente l’Ordine bergamasco conta 6.633 iscritti, di cui 5.639 medici e 994 odontoiatri. Tra i 192 nuovi professionisti accolti durante la cerimonia figurano 175 medici e 17 odontoiatri. Nel corso dell’anno sono stati organizzati 21 eventi di formazione e aggiornamento professionale, dedicati a temi che spaziano dall’emergenza alla prevenzione, dalla diagnostica alla salute riproduttiva, fino agli aspetti medico-legali e alla ricerca scientifica.

È proseguita inoltre l’attività di orientamento nelle scuole attraverso il percorso di biologia con curvatura biomedica, che ha coinvolto cinque licei e 72 medici. Sul fronte universitario, le convenzioni con tre atenei hanno permesso di coinvolgere 50 professionisti nelle attività di tirocinio degli studenti. L’Ordine ha confermato anche i servizi di consulenza gratuita per gli iscritti in ambito fiscale, previdenziale, legale e assicurativo, affiancati da strumenti digitali e iniziative di informazione sulle opportunità professionali.

Tra le attività portate avanti nel 2026 figurano infine i progetti Pillole Green ed EcoSalute, dedicati al rapporto tra ambiente e salute, oltre al consolidamento delle collaborazioni con istituzioni, università ed enti sanitari. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo sanitario, tra cui l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo Marcella Messina, il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi, il direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII Francesco Locati e la direttrice sanitaria dell’Asst Bergamo Est Bianca Ricciardella, insieme ai rappresentanti degli atenei e degli ordini professionali.