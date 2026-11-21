Appuntamenti|
Fiorella Mannoia, Donizetti Opera, Atalanta-Inter e mercatini: il week-end in città
Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 21 e domenica 22 novembre
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano gli spettacoli “L’esule di Roma” al Teatro Donizetti (sabato) e “Alahor in Granata” al Sociale (domenica) per il festival “Donizetti Opera”, Fiorella Mannoia (sabato) e Osvaldo Poli (domenica) alla ChorusLife Arena, la sagra dei risotti al Piazzale degli Alpini e la partita di calcio tra Atalanta e Inter allo Stadio di Bergamo (domenica).
Da annotare, inoltre, il Villaggio di Natale al Piazzale degli Alpini, “Christmas Village” in Piazza Matteotti, la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, le lezioni di letteratura alla Libreria Palomar (sabato), il karaoke al Piazzale degli Alpini (sabato), spettacoli per bambini e altro ancora.
Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 21 e domenica 22 novembre.
BERGAMO
SABATO 21 NOVEMBRE
DOMENICA 22 NOVEMBRE