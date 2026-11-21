Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano gli spettacoli “L’esule di Roma” al Teatro Donizetti (sabato) e “Alahor in Granata” al Sociale (domenica) per il festival “Donizetti Opera”, Fiorella Mannoia (sabato) e Osvaldo Poli (domenica) alla ChorusLife Arena, la sagra dei risotti al Piazzale degli Alpini e la partita di calcio tra Atalanta e Inter allo Stadio di Bergamo (domenica).