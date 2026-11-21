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Dai lavaggi nasali agli sciroppi, il farmacista: “I rimedi più richiesti contro i malanni di stagione”
Il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, traccia il punto sui farmaci che stanno andando per la maggiore considerando i virus in circolazione
“Al momento vengono richiesti soprattutto farmaci per il trattamento dei sintomi influenzali, parainfluenzali e simil-influenzali: si tratta prevalentemente di quelli contro raffreddore, mal di gola e sinusiti”. Così il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, traccia il punto sui rimedi che stanno andando per la maggiore considerando i virus in circolazione in questo periodo.
Facendo riferimento alla propria farmacia quale punto d’osservazione, spiega: “Vengono molto richiesti i classici sciroppi per la tosse, più catarrosa che secca, le soluzioni per i lavaggi nasali e i dispositivi medici. Gli antinfiammatori sono ancora relegati in un angolino per il mal di gola e fortunatamente non ci sono ancora domande spropositate di antibiotici, per i quali vi sono poche prescrizioni in linea con il contrasto al fenomeno dell’antibiotico resistenza: al momento vengono prescritti soprattutto alle persone anziane e nei casi di complicanza a carico dei polmoni”.
Infine, in merito all’assunzione di integratori per rafforzare le difese immunitarie come la lattoferrina, il farmacista conclude: “Sempre in base al mio punto d’osservazione, ad ora non hanno preso piede su larga scala. In genere le persone accettano volentieri il suggerimento, specialmente quando hanno avuto più di una recidiva, ma la richiesta spontanea ancora non c’è o è rara. La situazione, però, può essere differente in base all’area in cui ci troviamo. Per esempio, è possibile che ci siano trend diversi se prendiamo in considerazione farmacie situate in città piuttosto che in paese, in valle o in pianura. Vale sempre la pena di ricordare che lo strumento di prevenzione più efficace che abbiamo contro l’influenza è la vaccinazione antinfluenzale, che si può ricevere sia recandosi dal proprio medico di famiglia sia dal proprio farmacista di fiducia”.