“Al momento vengono richiesti soprattutto farmaci per il trattamento dei sintomi influenzali, parainfluenzali e simil-influenzali: si tratta prevalentemente di quelli contro raffreddore, mal di gola e sinusiti”. Così il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, traccia il punto sui rimedi che stanno andando per la maggiore considerando i virus in circolazione in questo periodo.

Facendo riferimento alla propria farmacia quale punto d’osservazione, spiega: “Vengono molto richiesti i classici sciroppi per la tosse, più catarrosa che secca, le soluzioni per i lavaggi nasali e i dispositivi medici. Gli antinfiammatori sono ancora relegati in un angolino per il mal di gola e fortunatamente non ci sono ancora domande spropositate di antibiotici, per i quali vi sono poche prescrizioni in linea con il contrasto al fenomeno dell’antibiotico resistenza: al momento vengono prescritti soprattutto alle persone anziane e nei casi di complicanza a carico dei polmoni”.